أبوظبي تستثمر مليار درهم في «برنامج الشركاء»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي برنامج شركاء أبوظبي لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصناعية والمستثمرين.

ويدعم برنامج شركاء أبوظبي جهود دائرة التنمية الاقتصادية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز صناعي تنافسي، ووجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين، ويستهدف البرنامج، الذي أطلقه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية، لتطوير القطاع الصناعي، زيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

وقام برنامج شركاء أبوظبي بتحديد باقة من الفرص الاستثمارية في المجالات السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.

ولضمان توفير بيئة استثمارية داعمة ومحفزة، صمم برنامج الشركاء حزماً من الحوافر التي توفر باقة واسعة من الفرص والمحفزات لتلبية متطلبات الشركات الصناعية الرائدة والمستثمرين.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يملك القطاع الصناعي في أبوظبي القدرات لمواصلة نموه القوي والازدهار، وذلك في سياق جهود ومساعي الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. واسترشاداً برؤية وتوجيهات القيادة، نستمر في تطوير وإطلاق المبادرات وبرامج التحفيز ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية».

وأضاف معاليه: «قمنا بتخصيص استثمارات بـ1 مليار درهم في برنامج شركاء أبوظبي كجزء من خططنا لتحسين سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، واستقطاب استثمارات نوعية في المجالات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية لتسريع النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونواصل المناقشات والتباحث مع الشركاء والمعنيين لزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي، إذ نعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات والأعمال والمواهب».

ومن أجل استقطاب شركات صناعية عالمية ذات قدرات واسعة لإضافة ميزات تفضيلية للقطاع الصناعي في أبوظبي، سيقوم مكتب تنمية الصناعة بالتعاون مع أبرز الجهات العاملة في القطاع، والشبكة الدولية لمكتب أبوظبي للاستثمار الذي يوفر للشركات إمكانية الاستفادة من منظومة الابتكار في أبوظبي والأراضي العامة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية.

كما تم الإعلان عن الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبوظبي لتحفيز المستثمرين في الصناعات الغذائية. وقام مكتب تنمية الصناعة بتحديد فرص استثمارية في 20 مجالاً في الصناعات الغذائية في أبوظبي، والتي تصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار أميركي) بحلول عام 2027. وتشمل الحزمة إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذه الصناعات الحيوية، وذلك في ظل التركيز على زيادة الإمدادات الغذائية المحلية لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي.

وتتيح أبوظبي فرصاً استثمارية واسعة للمستثمرين في الصناعات الغذائية تشمل منظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، والدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة والمتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لزيادة الصادرات غير النفطية.

جاء إطلاق مبادرة برنامج شركاء أبوظبي خلال منتدى (اصنع في الإمارات)، الذي يجمع الجهات الحكومية وأبرز المؤسسات والشركات الصناعية المحلية والعالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين لبحث فرص الاستثمارات وتعزيز المنتجات المحلية. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، التي تقود النمو الاقتصادي في الإمارة، في تنظيم المنتدى ضمن جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، نحو تعزيز اقتصاد متنوع وذكي ومستدام.

ويعد برنامج شركاء أبوظبي ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، وهو أحد البرامج الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في هذه البرامج التي تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

أهداف طموحة

قام مكتب تنمية الصناعة بتطوير مبادرات وبرامج لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، وأطلق عدداً من هذه البرامج خلال الفترة الماضية مثل تحفيز الأراضي الصناعية، وتوفير أسعار تفضيلية للكهرباء والغاز. ومؤخراً، أطلق برنامج تطوير المواهب الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، وبرامج خاصة لتوفير الدعم المالي والتقني والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي بمستويات عالمية لدعم وتسهيل تبني وتوظيف التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة.