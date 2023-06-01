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الاقتصادي

«بيورهيلث» تخصص 13 مليار درهم للمشتريات المحلية

عمر السويدي
2 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة، أعلنت «بيور هيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز التزاماتها لبرنامج القيمة الوطنية المضافة عن زيادة دعمها للمشتريات المحلية بنسبة 30% عن العام 2022، لتصل إلى 13 مليار درهم بحلول عام 2032.
وكانت بيور هيلث انضمت العام الماضي إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وخصصت أكثر من 10 مليارات درهم لمشتريات المنتجات المحلية في النسخة الأولى من منتدى اصنع في الإمارات، تشمل منتجات يمكن تصنيعها محلياً في مجال الأدوية والمنتجات الطبية. وفي النسخة الثانية من المنتدى هذا العام زادت دعمها للمشتريات المحلية بقيمة تتجاوز 3 مليار درهم لتصل إلى 13 مليار درهم بحلول 2032.
وبهذه المناسبة، أثنى عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على الدور الذي تلعبه «بيور هيلث» بوصفها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دعم أهداف تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني عبر مشاركتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة وزيادة مخصصات الشراء للمنتجات المصنعة محلياً.
وقال: «إن برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعد أحد مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجح بشكل واضح في تحقيق إنجازات ملموسة، خلال الفترة الماضية، من خلال التكامل بين الوزارة وشركائها من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص». من جانبه، قال فرحان مالك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «بيور هيلث»: «أعلنت مجموعة (بيورهيلث) خلال العام الماضي التزامها بدعم وتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة. وكجزء من هذا الالتزام، يسعدنا أن نعلن عن زيادة بنسبة 30% لدعم مشتريات المنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات على مدى 10 سنوات ليصل إلى 13 مليار درهم بحلول عام 2032. ويأتي ذلك في إطار إيماننا بأن القيمة الوطنية المضافة ليست مجرد برنامج طموح، ولكنها أيضاً مبادرة استراتيجية مهمة لا غنى عنها من أجل تحقيق فوائد طويلة المدى على مستوى القطاعين العام والخاص».

الإمارات
بيور هيلث
اصنع في الإمارات
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