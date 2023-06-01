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الاقتصادي

تفاهم بين «حديد الإمارات أركان» و«التنمية الاقتصادية» و«إيتوشو»

خلال التوقيع علي مذكرات التفاهم (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت مجموعة حديد الإمارات أركان، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة «إيتوشو كوربوريشن» اليابانية، تهدف إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «كجزء من التزامنا بالتعاون مع قادة القطاع الذين يشاركوننا طموحاتنا لتوفير حلول منخفضة الانبعاثات لصناعة الصلب العالمية، نفخر بشراكتنا مرة أخرى مع ‹إيتوشو› لإنشاء أول مجمع لإنتاج الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي. سيمكّننا هذا التعاون، الذي يحظى بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة وتعزيز منظومة القطاع الصناعي المستدام في دولة الإمارات».
وتعليقاً على الشراكة، قال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تتماشى هذه الشراكة مع مستهدفات مؤتمر الأطراف COP28 لدعم تحقيق الحياد المناخي وأهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تسعى إلى تعزيز قطاع الصناعة من خلال تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة مثل قطاعات النقل والآليات الفرعية. ويساهم تعاوننا مع مجموعة حديد الإمارات أركان و«إيتوشو» في حفز قطاع التصنيع وتعزيز علاقاته مع المستثمرين الدوليين، مما يساعد على ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها مركز النشاط الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة».
من جانبه، قال كينجي أوتسوكا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيتوشو كوربوريشن» في منطقة الشرق الأوسط: «نفخر بالمشاركة في المساعي الرامية لإنشاء سلسلة توريد منخفضة الانبعاثات الكربونية لمنتجات الحديد من شأنها تقليص البصمة الكربونية، والمساهمة في تعزيز صناعات الحديد والصلب العالمية نحو قطاع أكثر صداقة للبيئة.».
ووقّعت مجموعة حديد الإمارات أركان مذكرة تفاهم مع شركة «دي إن في» النرويجية لإدارة المخاطر وضمان الجودة، وذلك على هامش الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي الذي انعقد يوم 30 مايو.

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