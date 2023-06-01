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الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» راعٍ استراتيجي لمنتدى «اصنع في الإمارات»

السويدي متحدثاً مع فريق العمل المشارك في المنتدى (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية كراعٍ استراتيجي للدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات» الذي أقيم تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو»، وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2023، حيث يعد أحد أهم الفعاليات الصناعية التي تنظّم في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجمع المنتدى نخبة من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والتكنولوجي على المستوى المحلي والعالمي، إلى جانب المؤسسات المالية، والمستثمرين، وكبرى الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: «تأتي مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» من منطلق حرصنا على دعم الصناعات الوطنية، وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع أنشطتها في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
وأكد أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعد منصة مهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة التي تدعم القطاع الخاص الوطني، إلى جانب تبادل الآراء مع خبراء القطاعات الصناعية والنظر في المزايا التنافسية التي توفرها كبرى الشركات الدولية وتسخيرها لصالح الشركات الإماراتية، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات يحرصان على توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات التمويلية التي تدعم نمو الصناعات الوطنية في القطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات الدفاعية والدوائية والتكنولوجية وغيرها من الصناعات الرئيسة التي تسهم في استدامة نمو الاقتصاد الوطني.

اصنع في الإمارات
أبوظبي
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
محمد سيف السويدي
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