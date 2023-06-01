الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%7 نمو تراخيص الأعمال الصناعيّة في الشارقة

خلال مشاركة المكتب في فعاليات المنتدى (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة، لبحث فرصة توسيع أعمالهم والاستفادة الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة.
وقال المكتب، إن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7% في العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، مسجلاً 2401 ترخيصاً في مختلف المجالات الصناعية.
واستضاف المنتدى محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في جلسة حوارية بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر» استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المشرخ: «إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة، ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) في جذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة». وأضاف المشرخ: «هناك تعاون كبير وعمل دائم من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية في الشارقة بالتزامن مع بذل المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين، وذلك لمواكبة التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية، ومعدلات الطلب المتزايدة على المنتجات الإماراتية في أسواق المنطقة والعالم».

اصنع في الإمارات
الإمارات
الشارقة
مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر
استثمر في الشارقة
قطاع الصناعة
القطاع الصناعي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©