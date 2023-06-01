%7 نمو تراخيص الأعمال الصناعيّة في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة، لبحث فرصة توسيع أعمالهم والاستفادة الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة.

وقال المكتب، إن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7% في العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، مسجلاً 2401 ترخيصاً في مختلف المجالات الصناعية.

واستضاف المنتدى محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في جلسة حوارية بعنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر» استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المشرخ: «إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة، ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) في جذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة». وأضاف المشرخ: «هناك تعاون كبير وعمل دائم من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية في الشارقة بالتزامن مع بذل المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين، وذلك لمواكبة التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية، ومعدلات الطلب المتزايدة على المنتجات الإماراتية في أسواق المنطقة والعالم».