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الاقتصادي

«الإمارات دبي الوطني» ينظم تسهيلات قرض لـ «دار جلوبال»

بنك الإمارات دبي الوطني
1 يونيو 2023 14:44

دبي (الاتحاد)

نجح بنك الإمارات دبي الوطني، في تنظيم قرض ثنائي بقيمة 750 مليون درهم لصالح الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لـ «دار جلوبال»، شركة التطوير العقاري الدولية المُدرجة في بورصة لندن، ويقع مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن تُقدَّم تسهيلات القرض لأجل لمدة أربع سنوات بسعر هامش ربح ثابت وتنافسي يتم احتسابه وفق سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي («الإيبور»). 

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وتخطط «دار جلوبال» لتخصيص عائدات التسهيلات الممنوحة لها لدعم عملياتها المستقبلية الهادفة إلى الاستحواذ على الأصول، وتنفيذ الأهداف العامة للشركة، إلى جانب توفير متطلبات رأس المال العامل، في وقتٍ تواصل فيه المجموعة تعزيز محفظة أعمالها الدولية بمشاريع تطوير منازل العطلات الفاخرة في مواقع مختارة من أوروبا والشرق الأوسط.وفي هذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ «دار جلوبال»: «توفر لنا هذه التمويلات الجديدة رأس المال الإضافي الذي يساعدنا على دفع عجلة نمو شركتنا في عددٍ من أبرز الأسواق، بالتزامن مع سعينا الحثيث إلى الاستفادة من الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة من جانب كبار المستثمرين الدوليين من أصحاب الثروات».
ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا إتمام هذه التسهيلات التي تتناغم مع طموحات الأعمال في 'دار جلوبال'. وتمثل هذه الصفقة التمويلية الناجحة دليلاً ملموساً على خبراتنا في تقديم حلول مالية شاملة، كما أنها تعزز من التزامنا بإبرام شراكات موثوقة ضمن الأسواق العالمية التي تتطور بوتيرة متسارعة».

 

بنك الإمارات دبي الوطني
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