إدراج «أدنوك للإمداد والخدمات» في «أبوظبي المالي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أدرجت أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، وذلك بعد استكمال الاكتتاب العام الأولي التاريخي على أسهم الشركة.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً بلغت نسبته 50% لسعر السهم بعد دقائق على إدراجه للتداول، حيث بلغ 3.03 درهم مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ 2.01 درهم.

وخلال ربع الساعة الأولى سجلت تداولات على السهم بلغت قيمتها نحو 225 مليون درهم.

وقالت مجموعة «أدنوك» إن الطرح التاريخي للاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، شهد طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم في عام 2023، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام حتى الآن بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» في شهر مارس الماضي، وأستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم (125 مليار دولار).

وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ 163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات. ويتم تداول أسهم «أدنوك للإمداد والخدمات» حالياً تحت الرمز «ADNOCLS» ورقم التعريف الدولي «AEE01268A239».

وقد حقق الاكتتاب العام الأولي على حصة أقلية تمثل نسبة 19% في الأسهم المصدرة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار)، وذلك بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين، حيث تمت تغطية الطرح العام الأولي للشركة خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة «أدنوك»: «يمثل هذا الطرح إنجازاً تاريخياً جديداً لدولة الإمارات وأبوظبي و«أدنوك» نفخر به جميعاً. واستقطبت الاكتتابات العامة الأولية الستة التي نفذتها مجموعة «أدنوك» طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار) مما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لرؤوس المال العالمية، ويمثل الطرح التاريخي لشركة 'أدنوك للإمداد والخدمات' فصلاً جديداً في مسيرة نمو «أدنوك» المستمرة لخلق وتعزيز القيمة، وأضاف: نحن نتطلع لمشاركة المساهمين الجدد في مسيرة نمو وتطور الشركة المستمرة».

من جانبه قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «بفضل التزام وتفاني وخبرات كوادرنا البشرية وجميع فرق العمل استكملنا بنجاح هذا الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات». وباعتبارها عامل تمكين رئيسي لانسياب وتصدير موارد ومنتجات الطاقة على المستوى العالمي تعد «أدنوك للإمداد والخدمات» شركة رائدة عالمياً تقدم خدمات مهمة ومتخصصة على امتداد سلسلة التوريد لأعمال «أدنوك»، وتمتلك قدرات متميزة لمواصلة دورها في ضمان إمدادات طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات للعالم.

وقال: تنفذ «أدنوك للإمداد والخدمات» برنامجاً استراتيجياً للنمو والتطور يشمل زيادة المصاريف الرأسمالية بأكثر من 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يمكنها من توفير فرص جذابة للمستثمرين للنمو وزيادة الأرباح بالتزامن مع السعي المستمر للحد من انبعاثات عملياتها وتحقيق خريطة طريق طموحة للتطور والنمو المستدام».

ويعد هذا الطرح العام الأولي التاريخي السادس الذي تنفذه «أدنوك» في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ العام 2017، حيث يأتي هذا الاكتتاب العام بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للحفر» و«فيرتيغلوب» و«بروج» و«أدنوك للغاز».

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها «أدنوك» مجتمعةً حتى الآن أكثر من 29.38 مليار درهم (8 مليارات دولار)، محققة طلباً إجمالياً بلغ 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار)، مما يعزز دور «أدنوك» المحوري في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.ويعكس الطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي للشركة جاذبية أصول «أدنوك» ومكانة أبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العالميين.

وأوضح المصعبي: أنه إضافة إلى سجل «أدنوك للإمداد والخدمات» الحافل بالنجاح في تحقيق النمو القوي في الإيرادات مع تعزيز انتشارها الجغرافي، تقدم الشركة للمستثمرين توزيعات أرباح جذابة ومتنامية.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح بقيمة 716 مليون درهم (195 مليون دولار) عن الربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 (أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار). كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% على الأقل سنوياً.