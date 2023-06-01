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الاقتصادي

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بـ 600 مليون دولار

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بـ 600 مليون دولار
1 يونيو 2023 14:41

أبوظبي (الاتحاد)

نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات وبمعدل +95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية وبعائد إجمالي بلغ 4.774 %.ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للسندات الخضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023. وقد أرسى بنك أبوظبي الأول معاييراً جديدة من خلال تحقيق أقل هامش تسعير للسندات المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات من قبل أي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى تسعير السندات عند 5 نقطة أساس ضمن هيكلية البنك الحالية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، ما يعكس المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في السوق.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، مما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف. 

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ونتيجة لذلك، تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومبادرات المستدامة. واستأثر المستثمرون الدوليون بنسبته 85% من قيمة الإصدار، وهي أعلى نسبة تحققها مؤسسة مالية مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، في حين ذهبت نسبة 34 من الإصدار إلى الاستثمارات الخضراء، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى السوق.وبهذه المناسبة، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يُسعدنا أن نشهد هذا الاقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء الذي يؤكد التزمنا بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي الأول وقوته الائتمانية. لقد حظي هذا الإصدار بمشاركة دولية واسعة، لا سيما من جانب المستثمرين الآسيويين الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار.. وقد نجحنا في تحقيق هامش تسعير نهائي أقل من 100 نقطة أساس، في إنجازٍ يؤكد مكانة البنك المتميزة وقوته الائتمانية وريادته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار عام ناجح يطرحه بنك أبوظبي الأول في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي خلال العام 2023، ما يعكس قوة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومكانته المتميزة في سوق السندات.

بنك أبوظبي الأول
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