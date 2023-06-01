«إكويتي» تستحوذ على «كلاود إنفِست»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إكويتي عن استحواذها على شركة "كلاود إنفِست"، مزوّد تكنولوجيا الدفع الرقمي.وبهذه المناسبة، صرّح الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة، إسكندر نجار: "كجزء من خطط التوسع الإستراتيجية لإكويتي، نحن متحمسون للانتقال إلى قطاع المدفوعات والخدمات الرقمية، مما يتيح الكفاءة التشغيلية وفتح آفاق إيرادات جديدة للمجموعة. حيث سيسمح التعاون بين الشركتين بالتكامل السلس داخل مجموعتنا".

وأضاف محمد الأحمد، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة إكويتي: "يمثل هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة مهمة نحو توسيع قدراتنا في قطاع حلول المدفوعات الرقمية. عن طريق الاستفادة من خبرات "كلاود إنفِست" التي تزيد عن 10 سنوات في العمل مع البنوك والمؤسسات المالية وشركاء مثل ماستركارد وفيزا و"نتورك إنترناشيونال". تهدف إكويتي إلى تعزيز عروض خدماتها جنباً إلى جنب مع خبرة شركة "كلاود إنفِست" العميقة في هذا القطاع".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كلاود إنفِست"، عثمان أيوجيل: " نحن متحمسون للانضمام إلى مجموعة إكويتي ونتطلع إلى أن نصبح معًا في طليعة مجال التكنولوجيا المالية العالمية".

وفقًا لتقرير جراند فيو ريسيرش العالمية لحجم سوق الدفع الرقمي، 2030 (grandviewresearch.com)، بلغت قيمة وحجم سوق المدفوعات الرقمية العالمية 81.03 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 20.8٪ من عام 2023 إلى عام 2030. كما بلغت قيمة معاملات الدفع الرقمي العالمية أكثر من 8 تريليون دولار في عام 2022.

تقدم مجموعة إكويتي تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت ومنتجات مالية متعددة الأصول عبر أشهر منصات التداول عالمياً. يشمل التواجد العالمي للمجموعة مكاتب محلية في أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.