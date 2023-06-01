تواصل فعاليات "منتدى اصنع في الإمارات" في أبوظبي

تتواصل لليوم الثاني فعاليات "منتدى اصنع في الإمارات" في دورته الثانية والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وبدأت الفعاليات بفقرة نقاشية تحمل عنوان "قصتي في الإمارات" ، يليها 5 جلسات تتناول النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، وحلول التمويل المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية، لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر، وتمكين المواهب الإماراتية في القطاع الخاص: نظرة داخلية وفرص استثنائية.

ويناقش المنتدى الفرص والحلول المبتكرة لتعزيز نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وفرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض الفرص الواعدة لنمو العديد من الصناعات المحلية من خلال توطين المنتجات وزيادة الاعتماد على القطاع الصناعي في الدولة، وإعادة توجيه قيمة مشتريات الجهات الحكومية والشركات الكبرى من خلال برنامج "القيمة الوطنية المضافة" إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي.