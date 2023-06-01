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اتصالات من e& تعلن عن توقف قنوات beIN

اتصالات من e& تعلن عن توقف قنوات beIN
1 يونيو 2023 10:50

أعلنت اتصالات من e&عن توقف بث القنوات التي توفرها beIN  اعتباراً من 1 يونيو 2023 وذلك لأسباب تجارية. 
ستواصل اتصالات من e& التزامها بتوفير خيارات ترفيهية ورياضية مميزة لعملائها وبأسعار معقولة وعلى الرغم من أن محتوى قنوات beIN لن يكون متاحاً عبرeLife TV ، إلا أننا سنعمل على إثراء تجارب العملاء من خلال توفير تغطية عالمية لمجموعة متنوعة من الأحداث والفعاليات الرياضية سواء بشكل مباشر أو عبر شركائنا في هذا المجال، بما في ذلك كأس أبطال آسيا لكرة القدم، والدوري الإيطالي، وUFC، والفورمولا 1، وسباق الدراجات للمحترفين، وألعاب الرجبي والجولف الدولية، إضافة إلى أكثر أحداث الكريكيت إثارة مثل مباريات دوري IPL وبطولة كأس العالم T20 وغيرها من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى في العالم.
سيحصل العملاء الذين لديهم باقة eLife والتي تتضمن محتوى beIN على خصم شهري تلقائي ومستمر بقيمة 184 درهماً على فواتيرهم الشهرية للفترة التي تبدأ من 1 يونيو 2023 فصاعداً. ويمكن للعملاء تغيير باقات eLife التي تأثرت بوقف قنوات beIN أو إلغائها دون تحمل رسوم إلغاء الخدمة قبل 30 سبتمبر 2023.
أما بالنسبة للعملاء المشتركين في beIN كباقة إضافية إلى خدمة  eLifeالخاصة بهم، فسيتم إلغاء الرسوم الشهرية للباقة الإضافية وإعفائهم من رسوم إلغاء الخدمة لباقة  beIN الإضافية. 
ستقوم اتصالات من e& بالتواصل مع عملاء قطاع الأعمال بشكل مباشر.
يمكن للعملاء الذين يرغبون في الحصول على محتوى beIN القيام بذلك بشكل مباشر من خلال موزعي beIN. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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