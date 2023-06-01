الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يصعد وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

سعر النفط يواصل الصعود
1 يونيو 2023 10:41

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 72.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 68.34 دولار للبرميل.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لـ«صافر»
ارتفاع أسعار النفط

وصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وشهد الخامان تراجعا حادا في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6 بالمئة وغرب تكساس 6.3 بالمئة عند إغلاق أمس الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.

المصدر: وكالات
سعر النفط
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©