النفط يصعد وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 72.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 68.34 دولار للبرميل.

وصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وشهد الخامان تراجعا حادا في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6 بالمئة وغرب تكساس 6.3 بالمئة عند إغلاق أمس الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.