الجابر يُكرِّم رواد الصناعة والشركات بجوائز «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» التي تضمنت شركات «أدنوك»، المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«بيكر هيوز - بيكر الشرق الأوسط»، وشركة حديد الإمارات أركان، وشركة العين للأغذية والمشروبات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومصنع «ليبتون» جبل علي، ومجموعة «إيدج»، وذلك خلال أعمال اليوم الأول لمنتدى «اصنع في الإمارات» الذي تشهده العاصمة أبوظبي.

كما فاز إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» بجائزة القائد الملهم في قطاع الصناعة، كما فازت المهندسة مريم حمد هلال الكويتي من شركة «ستراتا للتصنيع» بجائزة أفضل موهبة شابة للعام.

وكرم معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الفائزين بحضور كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وجاءت هذه الجوائز تكريماً للمتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات على مستوى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في الإمارات، إضافة إلى الشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وتندرج الجائزة تحت 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة، والموهبة.

أما الجوائز، فتتوزع على 10 فئات هي جائزة ريادة القيمة الوطنية المضافة، وجائزة التميز في القيمة الوطنية المضافة، وجائزة أفضل مستوى للتوطين في قطاع الصناعة، وجائزة الصناعة المستدامة، وجائزة الشركة المصنعة الذكية، وجائزة التميز في الابتكار، وجائزة أفضل شريك استراتيجي في قطاع الصناعة، وجائزة معايير الجودة، وجائزة أفضل موهبة شابة للعام، وجائزة الرائد الملهم في قطاع الصناعة.

وتتماشى الجوائز مع جهود دولة الإمارات في دعم مخرجات المشاريع التحولية، حيث تغطي مرتكزات محاور الاقتصاد، والمنظومة الممكنة، والمكانة العالمية لدولة الإمارات، على غرار برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية الصناعة الإماراتية على المستوى الدولي، وتسريع تحول القطاع من خلال التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز الريادة الإماراتية في التطوير والابتكار وتكنولوجيا المستقبل، ويدعم القدرات الوطنية، ويمكّن مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم.

الفائزون بفئات الجائزة

وفاز بجائزة ريادة القيمة الوطنية المضافة «أدنوك» المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، والتي تأسست في نوفمبر 1971 وتعمل في جميع مجالات النفط والغاز وتسويقها، وشهدت توسعات مستمرة منذ ذاك الحين، وأصبحت تعمل في مجالات إضافية عدة مثل النقل البحري والصناعات الكيماوية والبتروكيمياويات.

وفاز بجائزة التميز في القيمة الوطنية المضافة، «بيكر هيوز - بيكر الشرق الأوسط»، وتعتبر بيكر هيوز شركة خدمات صناعية أميركية عالمية، وتعد واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم، وتقوم الشركة بتزويد قطاع صناعة النفط والغاز بمنتجات وخدمات لحفر الآبار النفطية والإنتاج، واستشارات المكامن النفطية، ويقع مقرها الإقليمي في دبي.

وفاز بجائزة أفضل مستوى للتوطين في قطاع الصناعة، شركة حديد الإمارات أركان التي تعد واحدة من أكبر منتجي الحديد في الشرق الأوسط، وتأسست عام 1998 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2001، كما يعد مجمعها أكبر مصنع متكامل للحديد في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفاز بجائزة الصناعة المستدامة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في إنتاج الألمنيوم الممتاز، وهي أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وتدير الشركة مصاهر الألمنيوم في منشأتيها في جبل علي ومنطقة الطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا في الطويلة، وتُصنف التقنيات المطورة محلياً لدى الشركة ضمن أكثر التقنيات كفاءة وتنافسية في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

وفاز بجائزة الصناعة الذكية مصنع «ليبتون» جبل علي، ويعد مصنع الشاي الذي تأسس في جبل علي من أكبر مصانع الشاي في العالم، وأصبح اليوم مركزاً عالمياً لإنتاج الشاي، وبفضل موقع الإمارات الاستراتيجي وقربه من أهم البلدان التي تنتج الشاي الأسود في العالم، توسعت أعمال المصنع، وبات واحداً من أهم النماذج الصناعية الناجحة.

وفاز بجائزة التميز في الابتكار، مجموعة «إيدج»، والتي تعتبر شركة قابضة للصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتنتج الشركة المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات من دون طيار والأسلحة والذخائر، وتعمل على أساس ابتكاري، عبر تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم، وإنترنت الأشياء، وعلم الروبوتات، والذكاء الصناعي.

وفاز بجائزة أفضل شريك استراتيجي في قطاع الصناعة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وتكرس الدائرة جهودها باتباع أفضل الممارسات وتبني أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية المستمدة من مؤشرات محلية وإقليمية وعالمية، للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، بما يعزز رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وفاز بجائزة معايير الجودة، شركة العين للأغذية والمشروبات، وهي إحدى شركات مجموعة «أغذية»، وتشتهر بكونها العلامة الوطنية الأبرز على مستوى المنطقة، حيث تحرص منذ تأسيسها في عام 1986 على تقديم منتجات زراعية طازجة تتمتع بأعلى درجات الجودة والنقاء.

وفازت بجائزة أفضل موهبة شابة للعام، المهندسة مريم حمد هلال الكويتي وهي تعمل مهندسة تصنيع أولى في شركة «ستراتا للتصنيع» منذ عام 2014، وحاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2020، وتحمل بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام 2014 من الجامعة ذاتها، وأكملت برنامجاً تدريبياً لمدة ثمانية أشهر في شركة بوينج لصناعة الطائرات بالولايات المتحدة في ولاية يوتا، حيث مهارات تصنيع الأجنحة الرأسية للطائرة 787.

وفاز بجائزة القائد الملهم في قطاع الصناعة إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، وشغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في «ستراتا» .

جوائز «اصنع في الإمارات»

تعد جوائز «اصنع في الإمارات» برنامجاً وطنياً نوعياً يدعم التميز والابتكار في القطاع الصناعي، ويتكامل مع المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وبقية المبادرات. وتعكس الجوائز التجارب والإسهامات الناجحة لرواد ومؤسسات القطاع الصناعي والعاملين فيه في دولة الإمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الوعي بطبيعة وأهداف مبادرة «اصنع في الإمارات»، وحزمة الفوائد والمزايا التي تقدمها للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وتسليط الضوء على تجاربهم وإسهاماتهم الناجحة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات والترويج للدولة كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والابتكار. وتم اختيار الفائزين من خلال لجنة تحكيم تضم فريقاً متخصصاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورؤساء تنفيذيين لشركات ومؤسسات وطنية ودولية وجامعة كامبريدج، ومؤسسة «IfM Engage» المتخصصة في تعزيز التحول الصناعي، وطبقت اللجنة أعلى معايير الدقة والشفافية بشكل يضمن تكريم المؤسسات والشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً، كما تم تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع المعايير المحددة لفئة الجائزة التي تقدموا لها.