424 مليون درهم تمويلات من «الإمارات للتنمية» لشركات صناعية محلية

سيد الحجار (أبوظبي)

كشف مصرف الإمارات للتنمية، عن موافقته على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 424 مليون درهم، دعماً لشركات صناعية محلية، وذلك خلال اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات».

وتتنوع المشاريع الصناعية الممولة بين إنشاء مجمّع صناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) لإنتاج الحديد الصلب «المدرفل»، إضافة إلى مصنع آخر لإنتاج لفافات الورق المقوى الكبيرة المعاد تدويرها لتعزيز قدرات تصنيع ورق التغليف القابل للتحلل، ومصنع جديد للأدوية العشبية والمكمّلات الغذائية في دبي، ومصنع جديد لإنتاج وقود مستدام للسفن من نفايات الزيوت المختلفة في إمارة الفجيرة، وصولاً إلى توسعة بمصنع لسحب الألمنيوم الدقيق لدعم قطاعات المركبات الكهربائية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وستسهم التمويلات في تعزيز نمو شركة «هيمالايا ويلنس»، وتأسيس المصنع الخامس لـ «مجموعة الدانة الصناعية» في الدولة، بالإضافة إلى تمكين شركات «ستار بيبر ميل»، و«بلو تك» و«أو إس إي للصناعات» و«آي باك»، من تحقيق التوسع الاستثماري في أسواق الدولة، والتي تعد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دوراً فاعلاً في ازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، في تصريحات للصحفيين أمس إن هذه التمويلات تشكل جزءاً من استراتيجية المصرف التي تستهدف الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم بحلول عام 2026، لدعم الشركات في الإمارات في 5 قطاعات ذات أولوية، هي الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، موضحاً أن 50% من التمويلات والضمانات التي يقدمها المصرف حتى عام 2026 مخصصة للقطاع الصناعي في الدولة.

وأوضح أن الموافقة على الكشف عن الموافقات التمويلية الجديدة يأتي ضمن جهود المصرف في تحفز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال دعم طموحات التوسع لشركات صناعية رائدة أظهرت التزاماً بتوسيع أعمالها وتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وبالتالي دعم تطوير الصناعات الوطنية المستدامة وتعزيز التأثير الاقتصادي.

وقال النقبي إن المصرف يقدم تسهيلات عديدة تتعلق بفترة سداد القرض التي تصل في بعض القروض للمشروعات الصناعية إلى اكثر من 10 سنوات، فضلاً عن تقليص فائدة التمويل ومد فترة السماح.

ووافق مصرف الإمارات للتنمية على تمويل لصالح شركة «هيمالايا ويلنس»، وهي شركة متخصصة في منتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية بالطفل، والأدوية والمكملات الغذائية من مستخلصات الأعشاب، وسيسهم هذا التمويل بدعم بناء مصنع الأدوية العشبية والمكمّلات الغذائية في مدينة دبي الصناعية، والذي سيكون أول مصنع للشركة خارج الهند بهدف تلبية الطلب العالمي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

مجمّع صناعي

تستفيد شركة «دانة للصلب»، وحدة التصنيع الرائدة ضمن مجموعة دانة الصناعية، من التمويل لإنشاء مجمّع صناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - (كيزاد) لإنتاج الحديد الصلب «المدرفل» على البارد والساخن وتصنيع المواد الخام المستخدمة في خطوط «جلفنة» الحديد وطلائه التابعة للشركة في مدينة دبي الصناعية.

كما سيدعم التمويل المقدم من مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيات النمو لشركات «ستار بيبر ميل»، و«بلو تك» و«أو إس إي للصناعات» و«آي باك»، وهي شركات متخصصة في قطاعات تصنيع متنوعة.

وأكد النقبي أن هذه الموافقات التمويلية من مصرف الإمارات للتنمية تؤكد التزامه الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على حدٍ سواء، بالإضافة إلى القيام بدور محوري في إرساء اقتصاد متنوع ومرن ومستدام في دولة الإمارات.