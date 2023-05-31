«أدنوك» توقع اتفاقيات مع أكثر من 60 شركة محلية وعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك»، أمس، اتفاقيات جديدة مع أكثر من 60 شركة إماراتية وعالمية، للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن خطة مشترياتها، وذلك خلال منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي.

وبالإعلان عن هذه الاتفاقيات الجديدة، تقترب «أدنوك» من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها كانت «أدنوك» قد حددتها في يونيو 2022. وساهمت هذه الاتفاقيات في تمكين إعادة توجيه 2.84 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، من خلال استثمارات الموردين العاملين مع «أدنوك» في إنشاء منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائمة منها في دولة الإمارات.

وسرعت «أدنوك» جهود تنفيذ هدفها المتمثل في شراء منتجات صناعية يمكن تصنيعها محلياً ليكون في عام 2027 بدلاً عن تاريخ 2030 المعلن سابقاً. ومنذ إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»، ضاعفت «أدنوك» إنفاقها المباشر على شراء منتجات من المصنعيين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقاً للتقديرات، ستساهم الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بنسبة 10% في تحقيق هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم. كما من المتوقع أن تساهم الاتفاقيات في توفير 21.500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.

وبهذه المناسبة، قال د. صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «تُعد (أدنوك) محركاً رئيسياً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهمتها، من خلال توطين سلسلة التوريد لاحتياجاتها من المنتجات الصناعية، وذلك عبر خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في خطة مشترياتها تساهم في ضمان استمرارية أعمال الشركة ودعم جهودها للحد من انبعاثات عملياتها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون».

ويساهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها للحد من انبعاثات عملياتها، وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون. كما يدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تشجيع المستثمرين الجدد لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات، من خلال الحوافز التي يوفرها برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وخصصت «أدنوك» 20 مليار درهم من قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها والبالغة 50 مليار درهم، لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية. وستوفر منشآت التصنيع المحلية الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتساهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية عبر قطاعات صناعية متعددة في دولة الإمارات.