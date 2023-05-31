جلسة نقاشية حول جهود الحد من الانبعاثات بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت أعمال اليوم الأول، من الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات»، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان «الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28»، تناولت التوجهات العالمية في العمل المناخي، وأهم مبادرات دولة الإمارات التي تعزز الطريق نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وجهودها المبذولة في هذا الإطار، وسبل تعزيز ممارسات ومعايير الاستدامة في القطاع الصناعي وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، والنماذج الرائدة المطبقة والخطط الجاري العمل عليها في مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة.

وشارك في الجلسة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، وآلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية».

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28: «هدفنا تنظيم دورة ناجحة ومميزة من مؤتمر الأطراف COP28، خاصة أن هذه الدورة تُشرك كافة الجهات المعنية في القطاع الصناعي، وتسلّط الضوء على دوره في تقليل الانبعاثات، عبر استشراف المستقبل وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة».

وأضاف: «يؤثر التغير المناخي على كافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي والاقتصادي، وتبني الاستدامة يبدأ من بيوتنا وأماكن عملنا، عبر تطبيق إجراءات الاستدامة في كافة نشاطاتنا، وابتكار الحلول التي تدعم أهدافنا لتقليل الانبعاثات بنسبة 43% وبناء اقتصاد مستقل عن الغاز والبترول ما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً».

وأشار السويدي إلى أن تطبيق الاستدامة على مختلف المستويات سيدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة، معتبراً أن هذا الأمر يدفع للاستثمار في البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعنى بالاستدامة والتغلب على تحدياتها.

ومن جانبه، تطرق المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان» إلى جهود المجموعة في مجال الاستدامة قائلاً: «نصنع الحديد في الإمارات منذ عام 2006، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات واستخدام الطاقة، حيث استثمرنا 3 ملايين دولار لتقليل الانبعاثات في حديد الإمارات».

ومن جانبه، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، إن شركته التي تعتبر أول شركة من نوعها في هذا المجال بدولة الإمارات تستعد لمواكبة جهود الدولة واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعهدت بخفض الانبعاثات حتى العام 2050.

الطلب على الطاقة

أوضح ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، أن الطلب على الطاقة سيزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، في حين أن المصادر المتوافرة حالياً ليست كافية، واستطرد بالقول: «يجب أن نحافظ على أمن الطاقة بالاتجاه إلى المصادر المستدامة، ما يساهم في تسريع جهود الحد من الانبعاثات، حيث تتوافر لدينا في دولة الإمارات البنية التحتية والموارد ومصادر الطاقة النظيفة التي تمكننا من خلق أثر إيجابي مستدام يدعم جهودنا في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «لدينا 10 مصانع في دولة الإمارات، ومعظم أرباحنا تأتي من السوق المحلية التي تستهلك 70% من إنتاجنا، ولذلك يعتبر الإنتاج المستدام على رأس أولوياتنا لحماية كوكبنا، حيث تعد الاستدامة مساراً مهماً في الاقتصاد الوطني».