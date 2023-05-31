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الاقتصادي

500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي

عمر السويدي خلال الإحاطة الإعلامية (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:20

سيد الحجار (أبوظبي)

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مبادرة «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طرح 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج «مُصنّعين»، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات صناعية.
وسيتم توفير جميع فرص التدريب من قبل أكثر من 70 شركة صناعية مشاركة بالبرنامج من مختلف إمارات الدولة على منصة برنامج «نافس» خلال الفترة القادمة، بينما تشارك في تصميم البرامج التدريبية نخبة من أكبر المعاهد المتخصصة بالتدريب، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، خلال إحاطة إعلامية على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي أمس: يأتي طرح 500 فرصة عمل في القطاع الصناعي تحت مظلة برنامج (مصنعين) ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج القيمة الوطنية المضافة في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير وظائف نوعية للمواطنين بقطاع الصناعة والخدمات بما ينسجم مع أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات».
ومن جانب آخر، أوضح السويدي أن الوزارة تعتزم الربط المباشر مع بيانات التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين لتجسيد التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين في شهادة البرنامج.
بدوره، أكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية هذه الخطوة التي توفر فرص التدريب والتوظيف للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عامة والصناعي خاصة، مشيراً إلى أن هذه الجهود والتي تأتي ضمن برنامج «مصنعين» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تأتي في إطار دعم تمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءتها ومهاراتها في كافة القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في خلق فرص توظيف وتدريب للكوادر والكفاءات الإماراتية بما يمثلونه من إضافة نوعية ومتميزة في دعم النمو والتوسع في هذا القطاع.
وأشار المزروعي إلى أن هذا الإعلان عن طرح 500 فرصة تدريب وتوظيف في القطاع الصناعي يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الفترة الأخيرة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بشأن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك لتعزيز التعاون لخلق وظائف وطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة.

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