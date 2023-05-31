غنام المزروعي لـ«الاتحاد»: 10500 مواطن انضموا للقطاع الخاص خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 66 ألف مواطن، موضحاً أن 74% منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص، وأن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الأول، بلغ 10.500مواطن، فيما بلغ عدد شركات القطاع الخاص التي وظفت المواطنين حتى نهاية الربع الأول 16 ألف شركة.

وقال المزروعي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات» أمس، إن الإحصائيات التي تبين بوضوح النقلة النوعية التي تحقق من خلال برنامج نافس، موضحاً أن التحديثات الأخيرة على برنامج «نافس» من خلال زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، تعتبر خطوة مهمة في تقليص الفجوة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وقال المزروعي: استطاع المجلس وخلال أقل من عامين ومن خلال برنامج «نافس» وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحقيق العديد من النتائج التي فاقت كل التوقعات، وذلك من خلال أعداد المواطنين الملتحقين في العمل في هذا القطاع، كما استطاع تحقيّق الكثير من الأهداف والمساهمة في رفد القطاع الخاص بآلاف المواطنين الذين وجدوا في هذا القطاع الفرص المهنية التي تلبّي تطلّعاتهم وتحقّق أحلامهم.