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الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تطلق برنامجاً ومركزاً لتمكين التصنيع الذكي

أحمد جاسم الزعابي
1 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي برنامج محفزات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن 34 مبادرة طورها وينفذها مكتب تنمية الصناعة، التابع للدائرة، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويأتي تأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي، الأول من نوعه في المنطقة، لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع جهود الشركات المحلية والعالمية لتأسيس منظومة مبتكرة ومستدامة.
ويعمل برنامج محفزات التصنيع الذكي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويسهم في تنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية التي تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
وتستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في هذه البرامج من أجل مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأطلقت المبادرتان خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي يجمع الجهات الحكومية، وأبرز المؤسسات والشركات الصناعية المحلية والعالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين لبحث فرص الاستثمارات، وتعزيز المنتجات المحلية.
وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التي تقود النمو الاقتصادي في الإمارة، في تنظيم المنتدى ضمن جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، نحو تعزيز اقتصاد متنوع وذكي ومستدام.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «يواصل القطاع الصناعي في أبوظبي، الذي يستهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي رائد في العالم، تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مدعوماً بمبادرات متميزة، وسياسات مرنة، وإمكانات واسعة للحصول على التمويل اللازم، وبنية تحتية متكاملة. وتمثل المبادرتان إضافة مهمة لجهودنا من أجل توفير متطلبات المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع، إذ نعتقد أن التحول لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم في دعم الابتكار وتعزيز نمو اقتصاد المعرفة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وأوضح معاليه أن برنامج محفزات التصنيع الذكي، الذي يشمل صندوقاً بقيمة 500 مليون درهم، يعكس جهودنا لتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تبني وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان بيئة استثمارية محفزة وداعمة، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة أبوظبي كقوة صناعية رائدة.
ويوفر برنامج محفزات التصنيع الذكي الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي خلال رحلة التحول الرقمي، بما يشمل تطوير خريطة طريق لهذه الرحلة ووضع أهداف قصيرة وطويلة الأمد والتنفيذ.
وقام مكتب تنمية الصناعة بتصميم برنامج محفزات التصنيع الذكي بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمنهجيات والوسائل الرقمية كما يستهدف البرنامج تحويل 30% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي في أبوظبي إلى وسائل التصنيع الذكي للإنتاج خلال 5 سنوات.
ويركز مركز تمكين التصنيع الذكي، الذي يتوقع أن يبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2024، على تسريع جهود التحول للثورة الصناعية الرابعة عبر تطوير وترقية تقنيات جديدة لدفع النمو وزيادة تنافسية القطاع الصناعي واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة. 

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