90.8 مليار درهم مساهمة الصناعة في ناتج أبوظبي خلال 2022

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن إمارة أبوظبي تسهم بأكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في 2022، مضيفاً أن الإمارة بنت نجاحها على أسس متينة أهمها تعزيز جهود التنويع والتنمية المستدامة، وتطوير شراكاتها فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف في كلمته خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي أن معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي بلغ 9.7% ليرتفع إلى 90.8 مليار درهم العام الماضي مساهماً بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي في أبوظبي، و16.4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارة.

وأشار إلى أن أبوظبي تركز على تعزيز تنافسيتها كوجهة استثمارية صناعية، وتستثمر الإمارة 10 مليارات درهم في برامج الاستراتيجية الصناعية من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13.600 فرصة عمل جديدة، فضلاً عن المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار بحلول 2031. وستقوم برامج الاستراتيجية الصناعية الـ6 على شأنها بتحفيز النمو والابتكار وتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.

وتابع: «نقوم بإطلاق سلسلة من المبادرات لتسهيل الحصول على التمويل، وسهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن كل برنامج من برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية يضم عدداً من المبادرات والشراكات مع مؤسسات عالمية رائدة بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي «خلال العام الماضي 2022 أطلق مكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية برنامج تحفيز إيجار الأراضي الصناعية في القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الصناعي، والذي يوفر أسعاراً مخفضة تبدأ من 5 دراهم للمتر المربع لإيجار الأراضي الصناعية». وأضاف: انطلاقاً من نجاح برنامج تحفيز تعرفة الكهرباء قمنا بتوسيع نطاقه ليشمل الغاز، فقد ساعد هذا البرنامج الشركات الصناعية في رفع الإنتاجية بنسبة 6% خلال العام 2021، كما أسهم في زيادة إيرادات الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج بنسبة وصلت إلى 27.4% بين عامي 2021 و2022. واستناداً إلى هذه النجاحات قامت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بتوسيع نطاق برنامج تحفيز تعرفة الكهرباء، بإضافة الغاز للبرنامج بأسعار تفضيلية تصل إلى 35% أقل من الأسعار العادية. كذلك، نقوم بتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال منظومة متكاملة. وأشار إلى أنه ضمن جهود أبوظبي لتطوير سلسلة القيمة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أطلق مكتب تنمية الصناعة 20 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية من خلال «برنامج شركاء أبوظبي»، الذي يبلغ حجم استثماراته 1 مليار درهم ويركز على استقطاب استثمارات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة.