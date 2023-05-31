ميناء خليفة الثالث عالمياً على المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن ارتفاع تصنيف ميناء خليفة إلى المركز الثالث على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي (CPPI)، الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز. ويعود تقدم ميناء خليفة إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لعام 2022 إلى التطوير المستمر الذي شهده الميناء على مستوى البنية التحتية وزيادة الكفاءة التشغيلية في مناولة الحاويات، ما يشكل سمة فريدة لميناء خليفة الذي يحتضن ثلاثة من أكبر خطوط الشحن في العالم.

قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي:«إن ارتقاء ميناء خليفة للمركز الثالث عالمياً يسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها طواقم العمل على مدار اليوم، والتزامهم بمعايير التميز والسلامة في العمليات التشغيلية، كما أن تطوير البنية التحتية للميناء ورفع الأداء التشغيلي عززا الارتقاء إلى هذا الترتيب العالمي. ويظل التزامنا بتقديم الخدمات لشركائنا ومتعاملينا وفق أعلى المعايير أولوية لنا، وسنكون دائماً من السباقين في تقديم الحلول التكنولوجية والمبتكرة لمتعاملينا، والإسهام في إثراء تجربتهم معنا وتحسين أداء أعمالهم».