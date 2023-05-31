إدراج «أدنوك للإمداد» في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

يدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم سهم شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات بي إل سي، كثالث إدراج يشهده السوق الأول خلال العام الجاري 2022، بعد «أدنوك للغاز» و«بريسايت»، وذلك ضمن خطة السوق لمضاعفة قيمته السوقية وتنويع القطاعات وتعزيز السيولة ونشاط التداول.

وأعلن سوق أبوظبي، في تعميم أمس، أدراج أسهم شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات اعتباراً من يوم الخميس على أن تكون ضمن السوق الأول الفئة الأولى.

واستكملت عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة التي تلعب دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم.

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19% من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية حوالي 2.83 مليار درهم لشركة «أدنوك».