2.3 مليار درهم لتمويل محطة «المرفأ 2»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة «إنجي» وشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن الإنجاز الناجح لصفقة تمويل مشروع محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه منخفضة الكربون، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، بقيمة 2.3 مليار درهم.

وسيتم تمويل المشروع بشكل رئيس (78%) بوساطة قروض من قِبلِ مجموعة من المصارف المحلية والدولية، بما فيها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك «بي إن بي باريباس فورتيس إس آيه/ إن في»، ومؤسسة «سوميتومو ميتسوي المصرفية»، وبنك «نورينتشوكين»، وبنك «بي إن بي باريباس»، وبنك «كي إف دبليو آبيكس - جي إم بي إيتش».

ويأتي ذلك بعد توقيع «طاقة» و«إنجي» اتفاقية شراء المياه مع «مياه وكهرباء الإمارات» خلال شهر فبراير الماضي. وستنتج محطة «المرفأ 2»، التي ستصبح ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في دولة الإمارات، 120 مليون جالون مياه يومياً عند دخولها حيز التشغيل بشكل كامل، وهذه الكمية تعادل 550 ألف متر مكعب تقريباً من المياه الصالحة للشرب.

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تفخر «طاقة» بالاستثمار في تطوير، وامتلاك، وتشغيل هذا المشروع الحيوي للمياه في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في دعم مساعي دولة الإمارات الرامية لإزالة الكربون، إلى جانب المساهمة في تعزيز جهود «طاقة» نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات».

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يسرّنا أن ندعم شركاءنا لإنجاز صفقة تمويل مشروع محطة «المرفأ 2» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تُعدّ خامس مشاريع «مياه وكهرباء الإمارات» لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون حتى اليوم، وستكون ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بهذه التقنية في الدولة عند دخولها حيّز التشغيل التجاري الكامل».