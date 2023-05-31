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الاقتصادي

‏«هب 71» تعقد شراكة لتنمية شركات البلوك تشين الناشئة

مشاركون في برامج هب 71 (من المصدر)
1 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت WEMIX، الشركة الكورية الرائدة في مجال تطوير البلوك تشين، وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، توقيع مذكّرة تفاهم لتوفير فرص نموّ لشركات محفظتهما وشركات الويب 3 الناشئة.
وستحظى شركات WEMIX بموجب الشراكة الجديدة بفرصة الانضمام إلى منظومة Hub71 التي تحتضن أكثر من 200 شركة، وإلى مجموعة من البرامج ذات القيمة المضافة وبرامج الحوافز.
كما ستستفيد شركات ناشئة محددة من إمكانية التوسع عالميًا من خلال منظومة الويب 3 والأصول الرقمية المتخصصة التابعة لـHub71 ، Hub71+ Digital Assets ، والانضمام إلى مجموعة من البرامج والمبادرات وإلى شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والاستثماريين والمؤسسيين في دولة الإمارات والعالم.
وفي المقابل، ستحظى شركات Hub71+ Digital Assets الناشئة بفرصة الاستفادة من المعرفة والخبرات التقنية المعمّقة لـWEMIX وشركتها الأمّ Wemade في مختلف مجالات تكنولوجيا البلوك تشين بما في ذلك تمويل الألعاب والتمويل اللامركزي.
وقال شاين كيم، الرئيس التنفيذي لشركة WEMIX المحدودة: يعدّ إنشاء الشراكات المتينة مع شركاء مثل Hub71 جزءًا مهمًا من التزامنا بتنمية منظومة البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن على ثقة بأنّ هذه الخطوة ستسرّع توفير المزيد من الفرص لشركات البلوك تشين الناشئة حول العالم التي تسعى إلى التوسع في الشرق الأوسط، وستساعدنا على تحقيق رؤيتنا المتمثّلة بتطوير اقتصاد بلوك تشين عالمي مدعوم بمجموعة واسعة من التطبيقات المبتكرة التي تتخطى القيود التكنولوجية التقليدية وتعزّز الابتكار المستدام في المستقبل.
وقالت إيلودي روبن غييرم، مسؤولة النموّ والإستراتيجية في Hub71: يعكس انضمام WEMIX إلى منظومة Hub71+ Digital Assets إمكانيّات النمو الهائلة التي تتيحها إمارة أبوظبي، ويسعدنا في Hub71 انطلاقًا من حرصنا على إقامة شراكات مؤثرة، التعاون مع أبرز شركات البلوك تشين مثل WEMIX والعمل معًا من أجل تطوير تقنيات البلوك تشين الرائدة في القطاع وتوفير المزيد من الفرص لشركات الويب 3 الناشئة.
وستسهم الشراكة بين HUB71 و WEMIX في انضمام WEMIX كأحدث شريك إلى منظومة Hub71+ Digital Assets وأبرز الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال تبادل الأصول الرقمية وتقديم الخدمات، ومزوّدي الخدمات التكنولوجية واستوديوهات ريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر ومنصات البلوك تشين.

هب 71
الإمارات
Hub71
البلوك تشين
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