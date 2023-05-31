تفاهم بين «موانئ أبوظبي» ومكتب أبوظبي للمقيمين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمقيمين، تهدف إلي دعم المجتمع المزدهر وتسهيل شؤون المقيمين في الإمارة، للتعريف بالمزايا والمبادرات التي تهدف لاستقطاب أفضل المواهب.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «نسعد بهذه الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، ونسعى من خلالها للترويج لخدمات المكتب والتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي، باعتبارها إحدى أفضل الوجهات العالمية لأصحاب المواهب. ونحن في مكتب أبوظبي للمقيمين ملتزمون بتقديم حوافز حصرية لجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وإنشاء مجتمع حيوي يوفر فرصاً لا مثيل لها وجودة حياة عالية. لطالما كان المقيمون الموهوبون جزءاً مهماً من رحلة تطور دولة الإمارات وإنجازاتها، وجذب المزيد من المواهب والعقول المبدعة هو عامل رئيسي في استعداد الإمارات لتطوير اقتصاد للمستقبل، ومن خلال هذه الشراكة نتطلع للترحيب بأفضل العقول والمواهب وبعائلاتهم في الإمارة ودعم رحلة إقامتهم وتطلعاتهم للنجاح».

وقالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية - مجموعة موانئ أبوظبي: «في إطار دورنا كمساهم رئيسي في تنمية وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للمواهب والمستثمرين ورجال الأعمال، يسرنا التعاون مع شركائنا في مكتب أبوظبي للمقيمين للترويج لبرامج الإقامة الذهبية في أبوظبي، حيث سيستفيد منها حاملو الإقامة الذهبية في تحسين معيشتهم وتوفير البيئة المناسبة لازدهار أعمالهم ومساهماتهم في اقتصاد الإمارة، ويحقق السعادة والاستقرار لهم ولأسرهم».