دراسة: 69% من المتسوقين في الإمارات يعززون برامج الولاء

دبي (الاتحاد)

أصدرت شركة أدين، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة لدى العديد من الشركات والعلامات التجارية، دراسة مسحية تسلط الضوء على تعزيز تجارب الولاء لدى المتسوقين؛ مشيرةً إلى أن 69% من المتسوقين في دولة الإمارات يعمدون إلى تعزيز برامج ولائهم مع العلامة التجارية، وذلك من خلال تبني نهج التجارة الموحدة الذي يضمن كافة التجارب التي يحتاجها المتسوق على منصة واحدة؛ وهذا النهج هو أفضل بكثير من التسوق.ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف المتسوقين في دولة الإمارات يبحثون عن رحلة تسوق مرنة توفر لهم تجارب دفع مفضلة مثل الشراء، عبر الإنترنت وإعادة المنتج في المتجر أو شراء منتج غير متوفر وشحنه مباشرة إلى المنزل.

في هذا السياق؛ قال 80% من المستهلكين في دولة الإمارات: إنهم يقضون وقتاً أطول في البحث عن أفضل الصفقات والأسعار، بينما ينتظر 30% حملات الخصومات والعروض مثل الجمعة البيضاء لإجراء عمليات الشراء، يعتقد 52% من التجار في دولة الإمارات أن تأثير التضخم كبير لدرجة أنهم بحاجة إلى تقديم خصومات للمستهلكين على مدار العام.

وفي ظل ارتفاع تكلفة المعيشة؛ أشارت الدراسة المسحية إلى أن عنصري التخصيص والولاء يشكلان أهمية كبيرة جداً في مواجهة تكلفة المعيشة المتزايدة. يرغب 78% من المستهلكين في دولة الإمارات في الحصول على المزيد من الخصومات من بائعي التجزئة الذين يتسوقون معهم؛ بينما يرغب 67% من المتسوقين في أن منافذ بيع التجزئة والعلامات التجارية أن تعطي أولوية قصوى لتفضيلاتهم وتجارب التسوق السابقة بحيث يكون التصفح أكثر تفصيلاً. يجد تجار التجزئة في دولة الإمارات صعوبة في تحقيق ذلك، حيث أشار 58% إلى أنه من الصعب الآن تصنيف العملاء.

في هذا الشأن؛ يقول 69% من المستهلكين في دولة الإمارات ي أنهم سيكونون أكثر ولاءً لتجار التجزئة الذين يسمحون لهم بالشراء عبر الإنترنت والعودة في المتجر، واقترح ما يقرب من الثلثين ( 64% ) أن يكون لديهم تجارب تسوق أفضل إذا مكنتهم الأعمال التجارية من التسوق في المتجر والانتهاء عبر الإنترنت أو العكس.

أما بالنسبة للتكنولوجيا في التسوق؛ فكانت ردود الأفعال إيجابية جداً؛ حيث عبر 43% عن شعورهم بالسعادة لمرونة وسهولة تجارب التسوق؛ بينما قال 36% إنهم سيزورون المتجر الذي يطبق أحدث الوسائل التكنولوجية بشكل متكرر.

ويدرك تجار التجزئة في دولة الإمارات أهمية ربط جميع قنوات البيع. في الواقع، إن مفهوم التجارة الموحدة أصبح شائعاً جداً في المنطقة، حيث بدأ 50% من تجار التجزئة بالفعل الاستثمار في هذه الاستراتيجية في العام الماضي، بينما يخطط 45% في تنفيذها.

وتعقيباً على نتائج هذا التقرير؛ قال ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين في الشرق الأوسط: "نحن، في شركة أدين، قطعنا أشواطاً طويلة على صعيد إمكانات التجارة الموحدة للشركات ومدى قدرتها على رفع مستوى تجربة المتسوقين. ويزداد هذا الاتجاه في دولة الإمارات بشكل؛ وقد أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف تجار التجزئة يسعون إلى الاستثمار في التجارة الموحدة. وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة في سلوك المستهلك خلال السنوات الأخيرة، فإن تجار التجزئة الذين تبنوا مفهوم التجارة الموحدة سوف يعالجون هذه التغيرات وتوفير تجارب أفضل للمتسوقين."

وأضاف: "من خلال منصة Adyen للتكنولوجيا المالية، تستفيد الشركات من مفهوم التجارة الموحدة والتي تجمع كافة بيانات الدفع معاً في إطار نظام قوي وآمن. يوفر هذا النهج المتكامل رؤى قيمة حول سلوك العملاء، مما يمكّن المؤسسات من تلبية توقعات التسوق الخاصة بهم بشكل فعال. وتماشياً مع التطورات السريعة في قطاع التجزئة، تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في بناء المرونة التشغيلية ".