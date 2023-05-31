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«أدنيك» تحصد 5 جوائز في حفل «جوائز ترانسفورم 2023»

«أدنيك» تحصد 5 جوائز في حفل «جوائز ترانسفورم 2023»
31 مايو 2023 14:53

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت مجموعة أدنيك، 5 جوائز لعدد من العلامات التجارية التي تنطوي تحت مظلة المجموعة، خلال حفل «جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2023».وتعتبر»جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا«برنامج الجوائز الوحيد الذي يمنح أفضل عمل للعلامة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر منصة مهمة لقياس وعرض العمل الرائع في المنطقة.
وتكرم الجوائز التميز وتكافئ الابتكار في العلامات التجارية، بدءاً من الوكالات العالمية الكبرى وصولاً إلى كوكبة واسعة مع الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:» نحن فخورون بحصولنا على هذه الجوائز تكريماً لجهود وإنجازات فرق العمل في تطوير علامة تجارية تعكس الدور الحيوي والمهم لمجموعة أدنيك في تعزيز مساعي التنوع الاقتصادي في أبوظبي، ودعمها الإيجابي لمسيرة تطور وازدهار الإمارة، وتعبر كذلك المكانة البارزة لمجموعة أدنيك في قطاعي سياحة الاعمال والسياحة الترفيهية على الصعيدين الإقليمي والدولي«.
وتوزعت الجوائز التي حصدتها على جوائز»أفضل هندسة العلامة التجارية«وفئة» أفضل مشروع تطوير علامة تجارية لتغير الرسالة والقيم والمكانة«، وفازت أيضاً بجائزة»أفضل تطور للهوية المرئية للشركات«، بالإضافة لجائزة»أفضل هوية مرئية في قطاع الخدمات المهنية«وصولاً لجائزة» أفضل تطور للعلامة التجارية في قطاع الأعمال".

مركز أبوظبي للمعارض
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