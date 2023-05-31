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"الاتحاد للطيران" تفوز بجائزة شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام الثاني على التوالي

"الاتحاد للطيران" تفوز بجائزة شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام الثاني على التوالي
31 مايو 2023 14:45


أبوظبي (الاتحاد)
 فازت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، للعام الثاني على التوالي بجائزة " شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2023" من جوائز إيرلاين ريتنجز لتصنيف شركات الطيران.

وركّزت الجائزة التي تصنّف شركات الطيران بناء على مبادرات الابتكار، وشبكات الطرق الدولية ومؤشر الأمن، على التزام الاتحاد للطيران بسياسة الطيران المستدام من خلال الابتكار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تفانيها لدعم التغيير والنتائج "من أبوظبي لأجل العالم".

وإلى جانب تتويجها كشركة الطيران الصديقة للبيئة للعام، احتلت الاتحاد المرتبة الثالثة على قائمة "أفضل 10 شركات طيران" من حيث الراحة، والابتكار، والقيم والسلامة على متن الدرجات الثلاثة، السياحية، والأعمال والأولى.

وترتكز استراتيجية الاتحاد للاستدامة على الحد من الانبعاثات من خلال تطبيق بعض التدابير على قطاع الطيران، بالتوافق مع خطط وأطر عمل الشركاء، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة، مع اعتماد الشفافية والاستباقية فيما يتعلق بقضايا الاستدامة في القطاع.

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وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: " فخورون بتحقيق انخفاض بنسبة 26% من الانبعاثات الكربونية للإيرادات الكلية للطن المتري. وهذا الإنجاز هو شهادة على تفاني وجهود فريقنا لتطبيق خطط الاستدامة ، وأشعر بالفخر حيال إنجازاتنا ككل، والتي تتخطى خفض الانبعاثات الكربونية المباشرة لتشمل استكشاف حلول مبتكرة لتحديات أكبر تواجه الاستدامة في الطيران، كما يظهره تقريرنا السنوي."

من جهته، أكد جيفري توماس، رئيس إيرلاين ريتنجز: "أن الاتحاد للطيران أثبتت ريادتها في المسيرة نحو تحقيق خطط مستدامة من خلال برنامجها غرينلاينر وطائرة الاستدامة 50 من طراز A350. ويلتزم موظفو الاتحاد للطيران وإدارتها في كل جانب من الجوانب، بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشركة".

وأضاف توماس: "يوضح تقرير الاستدامة 2021-2022 التطورات المحتملة التي يمكن تحقيقها في مجال الطيران المستدام من خلال مجموعة واسعة من المبادرات المنسقة لخفض كثافة الانبعاثات الناتجة عن أسطول طائرات الركاب بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2025، وخفض صافي الانبعاثات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2035، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

الاتحاد للطيران
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