آمال رفع الفائدة الأميركية تطفئ بريق الذهب

تتجه أسعار الذهب لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء إذ أدى التقدم صوب إبرام اتفاق سقف الديون الأميركية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى دعم الدولار بشكل أكبر.



واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1960.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الشهر. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1959.80 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئياً بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين كذلك 0.6بالمئة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1421.55 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.