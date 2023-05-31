الخميس 1 يونيو 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اعتقال 7 أشخاص في ألمانيا جمعوا تبرعات لـ«داعش»
لبنان يطالب ألمانيا بملف حاكم المصرف المركزي
خبراء إغاثة: «التغير المناخي» الخطر الأكبر على حياة الصوماليين
الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان
مصادر لـ«الاتحاد»: القاهرة تستضيف اجتماعات ليبية لبحث سبل الحل السلمي والانتخابات
رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى مسار دولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
فرنسا تدعو لانتخاب رئيس في لبنان «دون تأخير»
الأمم المتحدة: وصول شاحنات محملة بالمساعدات إلى مناطق مختلفة في السودان
ضبط 11 إرهابياً في الجزائر
الإمارات تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو
الإمارات ترحب باعتماد قرار تجديد ولاية البعثة الأممية لمساعدة العراق
«أبوظبي للصحة العامة» لـ«الاتحاد»: الشباب الأكثر استهلاكاً للتبغ
«الابتكار التكنولوجي» يتيح «فالكون 40 بي» من دون رسوم
«برنامج الشارقة للإسكان»: 8.9 مليار درهم قيمة المساعدات السكنية خلال 10 أعوام
سلطان بن أحمد يشهد انطلاق مؤتمر رؤساء الجامعات العربية والروسية
عمار النعيمي يشيد بعلاقات الصداقة مع السنغال
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو
أسعار الوقود
31 مايو 2023 11:23
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات أسعار الوقود لشهر يونيو 2023، على النحو التالي:
أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
الإمارات: ضرورة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان
ومن المقرر تطبيقها اعتباراً من غد الخميس أول يونيو 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسعار الوقود
الإمارات
الأكثر قراءة
دنيا
كوريا الجنوبية تكشف دوافع راكب فتح باب طائرة في الجو
27 مايو 2023
الإمارات
غداً.. فتح باب التسجيل في نظام المواد الاختيارية ولمدة 7 أيام
29 مايو 2023
ثقافة
د. عبدالله الغذامي يكتب: أكذب الحديث
27 مايو 2023
آخر الأخبار
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©