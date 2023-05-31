أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات أسعار الوقود لشهر يونيو 2023، على النحو التالي:



ومن المقرر تطبيقها اعتباراً من غد الخميس أول يونيو 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.