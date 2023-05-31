انطلاق فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب له في أبوظبي

انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة "أدنوك" المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومين في مركز أبوظبي للطاقة.

يشارك في المنتدى مسؤولون في القطاع الصناعي ومستثمرو وجهات تمويل وطنية وشركات التكنولوجيا من الدولة والمنطقة والعالم.

ويتضمن الحدث جلسات نوعية لقادة القطاع الصناعي من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى وجهات التمويل والخبراء، حيث تناقش الدورة الحالية التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جهود الاستدامة الوطنية، وتعريف المستثمرين بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.