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20 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

20 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 20 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار، والمالية، والطاقة، والاتصالات.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.295 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.315 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.694 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و620.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و404.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 361.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.9 ألف صفقة.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.76%، أو ما يعادل 72 نقطة، ليغلق عند 9484.27 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.77% أو ما يوازي 71.2 نقطة، ليقفل عند 9332.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.67% رابحاً 23.7 نقطة، ليقفل عند 3567.3 نقطة.

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