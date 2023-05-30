خالد بالعمى لـ«الاتحاد»: «المركزي» يعمل مع شركاء دوليين لتطوير التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إننا نعمل مع شركائنا الدوليين، لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، وتشجيع تبني حلول ابتكارية جديدة.

وأضاف معاليه في مقابلة مع «الاتحاد»، أن مبادرات المصرف المركزي تهدف لدعم تنافسية القطاع المالي الإماراتي وتنوعه ونموه، من خلال إنشاء بنية تحتية مالية ذات مستوى عالمي، وأنظمة دفع مبتكرة، ضمن رؤيتنا بأن يكون مصرف الإمارات المركزي ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم.

وأوضح معاليه أن برنامج تحول البنية التحتية المالية يشتمل على آليات تنفيذ البنى التحتية الرقمية ومبادرات التحول الرقمي، حيث تنطوي المرحلة الأولى على سلسلة من البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والعديد من الخدمات مثل، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للبنوك المركزية للاستخدامات المحلية عبر الحدود. بينما ستركز المرحلة التالية من برنامج التحول على تطوير وتنفيذ عدد من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية «اعرف عميلك» الإلكترونية والتمويل المفتوح.

وقال معاليه في المقابلة التي أجرتها الصحيفة معه، على هامش الاجتماعات الثنائية التي عقدها مصرف الإمارات المركزي أمس بأبوظبي مع سلطة النقد في هونغ كونغ: «تأتي هذه الاجتماعات الثنائية نتيجة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات والصين في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية، في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادة البلدين لتعزيز الأواصر ودفعها إلى آفاق أرحب من العمل المشترك».

وأضاف معاليه: يعزز الاجتماع مع سلطة النقد في هونغ كونغ الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، والتعاون بين المؤسسات المالية في الدولتين، كما يهدف إلى بحث فرص تعاون بين قطاع الخدمات المالية في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الاستثمار عبر الحدود، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، وبما يرسخ المكانة العالمية للإمارات وهونغ كونغ، كمركزين ماليين دوليين.

وحول أهمية الشراكة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، قال معالي المحافظ: «تعد دولة الإمارات وهونغ كونغ شريكين حيويين عندما يتعلق الأمر بخلق فرص عمل جديدة في القطاعات كافة، ومنها القطاع المالي بشكل أساسي، انطلاقاً من كونهما من أكبر المراكز المالية الدولية على مستوى العالم».

وأضاف: يأتي تعاوننا اليوم ليؤكد التزامنا الراسخ بدعم نمو وتطور القطاع المالي في دولة الإمارات على المدى البعيد، حيث نعمل مع شركائنا الدوليين، ومنها سلطة النقد في هونغ كونغ على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، وتشجيع تبني حلول ابتكارية لدى البلدين.

بوابة الصين

وأوضح معاليه أنه في الوقت الذي تعتبر فيه هونغ كونغ بمثابة الشريك المثالي لدولة الإمارات والبوابة الأساسية لفرص التعاون والاستثمار مع الصين، فإن تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية في هونغ كونغ سيسهم في تدفق الاستثمارات الصينية إلى الإمارات، للاستفادة من مكانتها كمركز مالي عالمي، وموقعها الاستراتيجي الدولي في عالم التجارة والاستثمار وغيرها.

وفي ما يتعلق بالمجالات والمبادرات التي تمت مناقشتها في الندوة المشتركة بين مصرف الإمارات المركزي مع سلطة النقد في هونغ كونغ والبنوك المشاركة من الطرفين، قال معاليه: «شكلت الاجتماعات التي عقدها مصرف الإمارات المركزي مع سلطة النقد في هونغ كونغ أمس الأول، والندوة التي صاحبتها بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك العاملة لدى الجانبين، فرصة مهمة للطرفين لمناقشة شتى مجالات التعاون الثنائي في قطاع الخدمات المالية، والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات وتحقيق المصالح المشتركة».

وأضاف: لقد ركزنا خلال هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية تمثلت في تطوير البنية التحتية المالية، والربط المشترك بين أسواق الخدمات المالية لدى الطرفين، وتطوير تنظيم الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى تسهيل نطاق المباحثات بين مراكز الابتكار في الجانبين بشأن المبادرات المشتركة لتطوير التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات.

وقال: ناقشنا كذلك الإجراءات الممكنة لتسهيل تسوية التجارة عبر الحدود بشكل أفضل وأكثر فعالية، وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى للشركات الإماراتية من منصات البنية التحتية المالية لهونغ كونغ للوصول إلى أسواق الصين وآسيا، فضلاً عن الحلول المالية والفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق رأس المال في منطقة الخليج الكبرى في الصين (Greater Bay Area) والتي تضم مقاطعة قوانغدونغ، وماكاو، وهونغ كونغ.

مشروع الجسر

وأوضح معالي المحافظ أنه تمت مناقشة تعزيز التعاون في البنية التحتية المالية، حيث اتفق مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ على استمرار التعاون والمشاركة في مشروع الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، ومواصلة العمل للإطلاق الأولي لهذا المشروع في العام المقبل 2024. ويعد هذا المشروع إنجازاً في تطوير المدفوعات التجارية الدولية وخطوة متقدمة نحو تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية وجعلها أكثر فاعلية وأماناً وبشكل فوري.

وقال: كما تطرقنا إلى إمكانية الوصول إلى نظام التسوية اللحظية RTGS الخاص بالعملة الصينية «رنمينبي» في هونغ كونغ، لتوفير قناة إضافية لبنوك دولة الإمارات لإجراء معاملات مالية بالرنمينبي عبر الحدود.

وحول مشروع «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، ومدى أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات الدولية قال معاليه: «يجسد مشروع «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، رؤية القيادة الرشيدة لدعم التنافسية الاقتصادية للدولة، حيث يعد هذا المشروع جزءاً من مبادرات المصرف المركزي لدعم تنافسية القطاع المالي وتنوعه ونموه، من خلال إنشاء بنية تحتية مالية ذات مستوى عالمي، وأنظمة دفع مبتكرة، ضمن رؤيتنا بأن يكون مصرف الإمارات المركزي ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم.

وأضاف: يعد مشروع «الجسر» أول وأكبر مشروع تجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث يعمل المصرف المركزي عليه مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وسلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند منذ فبراير 2021.

تعاون مع البنوك المركزية

وتمكن المصرف المركزي عام 2022، من إكمال هذا المشروع التجريبي، بالتعاون مع ثلاثة بنوك مركزية مشاركة، حيث نفذ 20 بنكاً تجارياً مشاركاً معاملات ذات القيمة الحقيقية نيابة عن عملائها من الشركات العابرة للحدود، وذلك كجزء من المشروع.

وقال بالعمى: استخدمت البنوك التجارية في الدول الأربع المشاركة في المشروع التجريبي منصة «الجسر» لإجراء أكثر من 160 معاملة لصرف العملات الأجنبية والمدفوعات، بلغ إجمالي قيمتها 80 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 22 مليون دولار أميركي) على مدى ستة أسابيع.

وأكد معاليه أن نتائج المشروع أظهرت إمكانية إجراء معاملات التسوية النقدية عبر الحدود بشكل أكثر أماناً وسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات الرقمية المصدرة من المصارف المركزية، والتي تم تحديدها كأولوية اقتصادية لمجموعة العشرين، إلى جانب العائدات والآثار الإيجابية على التجارة الإقليمية والدولية والجهات المشاركة. وقال: من شأن مشروع «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، أن يساعد على إنجاز المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك المشاركة بصورة آنية، وبطرق أسهل وأكثر موثوقية، وطوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع 24/ 7، وذلك باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية لتحويل الأموال على المستوى الدولي، استناداً إلى تقنية السجلات الموزعة (Distributed ledger technology)، والتي تعرف أيضاً باسم «البلوك تشين».

التكنولوجيا المالية

وفيما يتعلق بإنشاء المصرف المركزي لمكتب متخصص للتكنولوجيا المالية، قال معاليه:«عمل المصرف المركزي خلال العامين الماضيين بشكل استباقي على بناء منظومة للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، حيث أطلق في العام الجاري برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في الدولة».

وأضاف: يشتمل برنامج تحول البنية التحتية المالية على آليات تنفيذ البنى التحتية الرقمية ومبادرات التحول الرقمي، حيث تنطوي المرحلة الأولى على سلسلة من البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والعديد من الخدمات مثل، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للبنوك المركزية للاستخدامات المحلية عبر الحدود. بينما ستركز المرحلة التالية من برنامج التحول على تطوير وتنفيذ عدد من البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك إنشاء منصات السحابة المالية «اعرف عميلك» الإلكترونية والتمويل المفتوح.

في حين سيعزز المصرف المركزي ضمن البرنامج ذاته، ريادته الرقمية من خلال اعتماد تقنيات إشرافية متقدمة، وحلول لإدارة البيانات بما يضمن الاستقرار المالي والنقدي، ويرسخ الفعالية والمرونة في النظام المالي.

وستسهم هذه البنى التحتية الرقمية في تمكين القطاع المالي من الانتقال بشكل أسرع إلى مسار التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال الرقابي، والحد من تكاليف التشغيل، وتعزيز الابتكار وتجربة العملاء، وبالتالي تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية.

الأصول الافتراضية

وحول الأصول الافتراضية قال معالي المحافظ: «يعمل مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ على توظيف خبراتهما في تطوير الأصول الافتراضية في الأسواق، وسيتم الأخذ في الاعتبار تجربة هونغ كونغ عند مراجعة الإطار التنظيمي لمعرفة إمكانية إدخال أنظمة جديدة في الدولة».