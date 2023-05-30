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«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار رسوم الخدمات غداً

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار رسوم الخدمات غداً
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (الاتحاد)

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تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس)، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو 2023.
وأوضحت الهيئة أن القرار الجديد حدد الرسوم المستحقة لتقديم خدمة «طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة»، ولتقديم «طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة»، مُشيرة أن التوضيح الخاص وفقاً للقرار هو التوضيح الصادر عن الهيئة في شكل مُستند مختوم وموقَّع من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن مسائل فنية ضريبية مُحدَّدة لدافع ضريبة مُحدَّد بموجب طلب التوضيح الخاص الذي يُقدِّمه من خلال النموذج المُعد لذلك الغرض المُتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمُستندات المُرفقة المذكورة في ذلك النموذج.
وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب القرار الجديد يجوز للهيئة رد الرسوم المدفوعة لطلب «توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة» أو بطلب «توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة» لمُقِّدم الطلب في الحالات التي لا تقوم الهيئة فيها بإصدار التوضيح الخاص المطلوب، وأكدت أنه يمكن التقدم بطلب خدمتي الحصول على «توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة»، و«توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة» عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تتطلب تسجيل المستخدم، واستكمال الطلب، وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة، وسداد الرسوم المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 وتعديلاته.

الهيئة الاتحادية للضرائب
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