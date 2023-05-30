«أبوظبي للاكتتاب» ينظم جلسة نقاش مع «مورغان ستانلي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف صندوق أبوظبي للاكتتاب الذي تبلغ قيمته الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم إماراتي، وتقوم بإدارته دائرة التنمية الاقتصاديّة – أبوظبي، جلسة نقاش مع بنك الاستثمار العالمي، مورغان ستانلي، في سوق أبوظبي العالمي بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي قام بها جيمس قورمان، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار العالمي، مورغان ستانلي، إلى دولة الإمارات.

بدأت جلسة «أسواق رأس المال في أبوظبي والعالم» بتقديم نظرة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبروز الأسواق الإقليمية، و«التفاؤل الحذر» الذي يسيطر على الاقتصادات، تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على اقتصاد أبوظبي المزدهر، وسوق الاكتتابات النشطة، وتنامي أهميتها في القطاع المالي العالمي، واستراتيجيات الاستثمار، وزيادة التركيز على التمويل المستدام، وتطوير مشاريع مستدامة بناءً على مبادئ البيئة والاستدامة والحوكمة.

شارك في جلسة النقاش الدكتور جاب كالكمان، رئيس استثمارات المجموعة في القابضة ADQ، وسيف فكري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شيميرا للاستثمار، ودان سيمكويتز، الرئيس المشارك للاستراتيجية، رئيس إدارة الاستثمارات في مورغان ستانلي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تأتي اجتماعاتنا والنقاشات مع مورغان ستانلي في وقت ملائم للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يتجه العالم إلى واقع اقتصادي جديد. ومع التحسن النسبي للأوضاع الاقتصادية، تبدو الحاجة ملحةً لرسم طرق جديدة للتعاون، واستراتيجيات الاستثمار المشتركة، وصياغة خطط ومسارات للأعمال التي تحقق المصالح المشتركة من أجل دعم التنويع الاقتصادي والاستدامة».

وأضاف معاليه: «نحن سعيدون بنتائج جلسة النقاش، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مورغان ستانلي في المنطقة، حيث نواصل جهودنا لبناء مشاريع مستدامة وضمان الشمول المالي. تقوم أبوظبي بدور حيوي في ضمان حصول شركات القطاع الخاص على دعم منظومة الأعمال لتحقيق الازدهار محلياً وعالمياً، وتعتبر منظومة الأعمال في أبوظبي دليلاً على جهودنا المستمرة لدعم وتعزيز المشاريع المستدامة والمستثمرين والمواهب».

وتعليقاً على جلسة النقاش، قال جيمس قورمان، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار العالمي، مورغان ستانلي: «تحقق أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، الأمر الذي تعكسه مبادراتها في الأسواق المالية، ومؤتمر المناخ العالمي COP28. واستناداً إلى شراكتنا المتينة، نتطلع لتعزيز علاقاتنا خلال السنوات المقبلة».

من جانبه، قال سيف فكري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شيميرا للاستثمار: «نسعد بالمشاركة في هذه المناقشات الحيوية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للاستثمارات، ويعكس وجودنا في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي إيماننا بالدور الرائد لأبوظبي في تطوير الخدمات المالية إقليمياً وعالمياً. ويقوم سوق أبوظبي العالمي كمركز مفضل لإدارة الأصول وأسواق رأس المال، ما يتوافق مع استراتيجية شيميرا في أن تصبح شريكاً عبر تبني نهج إدارة أصول متعددة المستويات، وهو النهج الذي يشمل الأسواق الخاصة بإطلاق صناديق خاصة، ورأس المال والصناديق الائتمان الخاصة، بالإضافة إلى الأسواق العامة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وأول شركة لأغراض الاستحواذ بالتعاون مع القابضة ADQ.»