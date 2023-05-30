الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«تبريد» تعقد أوّل صفقة لتبريد المناطق في الهند

«تبريد» تعقد أوّل صفقة لتبريد المناطق في الهند
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو

أعلنت أمس الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إنجاز أول صفقة لتبريد المناطق في الهند عبر تحالف استراتيجي مع شركة «تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، باستثمار تصل قيمته إلى 44.34 مليون درهم (100 مليار روبية هندية) لتطوير منطقة «إنتيليون بارك» الاقتصادية الخاصة بشركة «تاتا للعقارات» في جوروغرام شمال الهند.
ومن خلال هذا الاستثمار، ستستحوذ شركة «تبريد» على البنية التحتية الحالية للتبريد في مشروع «إنتيليون بارك»، والتي تغطي مساحة إجمالية تبلغ 3.5 مليون قدم مربعة، كما ستقوم بتطوير سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في المشروع. 
وستعمل «تبريد» على تقديم حلول تبريد فعّالة من حيث التكلفة للمستأجرين في «إنتيليون بارك»، وذلك بصورة تختلف عن الممارسات المعتمدة في السوق الهندية التي يمتلك فيها مطوّرو المشاريع العقارية أصول التبريد ويقومون بتشغيلها عبر عقود إدارة المرافق.
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز حضورنا على المستوى الدولي، تُمثّل الهند سوقاً استراتيجياً رئيسياً وشريكاً مهماً لدينا في (تبريد)، باعتبارها من الدول الأكثر كثافةً من حيث السكان، وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. ونتوقّع أن نشهد اعتماداً واسع النطاق لخدمات تبريد المناطق في الهند نظراً لنموّ الطلب المتسارع على العقارات وخدمات التبريد».
وأضاف القبيسي: «يسرّنا أن نعلن مع شراكتنا مع (تاتا للعقارات) لتطوير خدمات رائدة ومبتكرة لتبريد المناطق في الهند، ودعم التنمية الحضرية المستدامة. لا شك أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات والبيئة عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية».
ومن جانبه، قال سانجاي دوت، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا للعقارات»: «نأمل أن تمهّد هذه الشراكة مع (تبريد) الطريق أمام إطلاق مزيد من الفرص عبر المحفظة الواسعة من شركات (تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة)، والتي حقّقت إنجازات كثيرة عزّزت ريادتها في مجال الترويج للتنمية العقارية المستدامة في الهند، بما في ذلك أول منشأة عقارية تجارية تنجح باعتماد صافي الصفر في الانبعاثات الكربونية على مستوى البلاد، لتُرسي بذلك معياراً عالياً في القطاع العقاري».
وأضاف: «ووفق هذا النهج، من المتوقع أن تكون شراكة (تاتا للعقارات) مع (تبريد) في الهند تطوّراً نوعياً في إطلاق سوق تبريد المناطق كخدمة، وتمكين مستوى أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المشاريع العقارية والمشاريع متعدّدة الاستخدامات».

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
شركة تبريد
الإمارات
الهند
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©