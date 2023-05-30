«تبريد» تعقد أوّل صفقة لتبريد المناطق في الهند

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إنجاز أول صفقة لتبريد المناطق في الهند عبر تحالف استراتيجي مع شركة «تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، باستثمار تصل قيمته إلى 44.34 مليون درهم (100 مليار روبية هندية) لتطوير منطقة «إنتيليون بارك» الاقتصادية الخاصة بشركة «تاتا للعقارات» في جوروغرام شمال الهند.

ومن خلال هذا الاستثمار، ستستحوذ شركة «تبريد» على البنية التحتية الحالية للتبريد في مشروع «إنتيليون بارك»، والتي تغطي مساحة إجمالية تبلغ 3.5 مليون قدم مربعة، كما ستقوم بتطوير سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في المشروع.

وستعمل «تبريد» على تقديم حلول تبريد فعّالة من حيث التكلفة للمستأجرين في «إنتيليون بارك»، وذلك بصورة تختلف عن الممارسات المعتمدة في السوق الهندية التي يمتلك فيها مطوّرو المشاريع العقارية أصول التبريد ويقومون بتشغيلها عبر عقود إدارة المرافق.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز حضورنا على المستوى الدولي، تُمثّل الهند سوقاً استراتيجياً رئيسياً وشريكاً مهماً لدينا في (تبريد)، باعتبارها من الدول الأكثر كثافةً من حيث السكان، وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. ونتوقّع أن نشهد اعتماداً واسع النطاق لخدمات تبريد المناطق في الهند نظراً لنموّ الطلب المتسارع على العقارات وخدمات التبريد».

وأضاف القبيسي: «يسرّنا أن نعلن مع شراكتنا مع (تاتا للعقارات) لتطوير خدمات رائدة ومبتكرة لتبريد المناطق في الهند، ودعم التنمية الحضرية المستدامة. لا شك أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات والبيئة عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية».

ومن جانبه، قال سانجاي دوت، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا للعقارات»: «نأمل أن تمهّد هذه الشراكة مع (تبريد) الطريق أمام إطلاق مزيد من الفرص عبر المحفظة الواسعة من شركات (تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة)، والتي حقّقت إنجازات كثيرة عزّزت ريادتها في مجال الترويج للتنمية العقارية المستدامة في الهند، بما في ذلك أول منشأة عقارية تجارية تنجح باعتماد صافي الصفر في الانبعاثات الكربونية على مستوى البلاد، لتُرسي بذلك معياراً عالياً في القطاع العقاري».

وأضاف: «ووفق هذا النهج، من المتوقع أن تكون شراكة (تاتا للعقارات) مع (تبريد) في الهند تطوّراً نوعياً في إطلاق سوق تبريد المناطق كخدمة، وتمكين مستوى أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المشاريع العقارية والمشاريع متعدّدة الاستخدامات».