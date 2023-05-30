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«جمارك أبوظبي» تحصل على شهادة عالمية في إدارة مكافحة الرشوة

مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي (من المصدر)
31 مايو 2023 00:18

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 37001:2016 في نظام إدارة مكافحة الرشوة، وذلك تأكيداً على جهودها الريادية في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الحوكمية العالمية للرقابة المالية وإدارة مكافحة الرشوة والفساد، وتعزيز جوانب النزاهة والعمل الفاعل لتحقيق الغايات الجمركية بصفتها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع واقتصاده.
وتهدف جمارك أبوظبي بحصولها على شهادة الآيزو في نظام إدارة مكافحة الرشوة إلى تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الرشوة، وتعزيز جوانب حوكمة تخطيط وتنفيذ المعاملات المؤسسية المتنوعة، وتنظيم عمليات تداول الجوانب التجارية مع الشركاء الاستراتيجين، بالإضافة إلى تنظيم علاقات الموظفين مع المتعاملين والموردين، وتعزيز تبنِّي وتطبيق دليل أخلاقيات العمل المؤسسي، إذ تعمل بجانب دورها الأساسي في تنفيذ السياسات الجمركية على متابعة ومراقبة العمليات المالية من خلال حوكمة شاملة لأنظمة الخدمات والأنظمة المالية، بما يضمن الممارسات وفق السياسات واللوائح المتبعة والمطبقة في حكومة أبوظبي، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة لاستمرارية الأعمال وازدهار الاقتصاد.
وقال المهندس خالد المرزوقي، مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي: «إن جمارك أبوظبي تسعى باستمرار إلى مواءمة ممارساتها الإدارية والرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية وتوثيقها بالاعتمادات الدولية، إذ تعمل في إطار رحلة التميز والتطوير المؤسسي على مراجعة إجراءاتها وتطوير إمكانياتها لتحقيق الرقابة الفعالة بما يدعم رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، حيث طورت ضمن خططها الاستراتيجية منظومة رقمية متكاملة تساهم في أتمتة وحوكمة العمليات الجمركية كافة، وأطلقت خدمات مبتكرة وأنظمة تقنية متطورة تعزز من الشفافية والنزاهة المالية والمهنية، والتي تشمل منظومة التخليص الجمركي قبل الوصول، وخدمة الإفصاح المالي إلكترونياً التي تم إطلاقها لتسهيل عمليات الافصاح المالي استباقياً».
وتهتم جمارك أبوظبي برفع الوعي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة لدى جميع موظفيها، حيث تعمل باستمرار على إطلاق المبادرات وتنظيم الدورات التدريبة المتخصصة وورش التوعية والمحاضرات التثقيفية، علماً بأنها نظمت خلال عام 2022 أكثر من 186 ورشة وبرنامجاً تدريبياً متخصصاً للموظفين تهدف إلى رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم لضمان استمرار الأعمال، وفق رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية.

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جمارك أبوظبي
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