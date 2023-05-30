ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الطلب على الخام.



‭ ‬ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 77.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتاً أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً إلى 73.20 دولار للبرميل، مرتفعاً 0.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.