«أبوظبي للجودة» يدعم قدرات التصدير للشركات الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أنضم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى منصة «أسس في أبوظبي» الإلكترونية، التي أطلقتها كريتيف زون في العام الماضي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وعدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بمعايير المنتجات والخدمات والامتثال لمتطلبات التصدير.

سيقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، المعني بتطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، بتقديم الاستشارات لأعضاء منصة «أسس في أبوظبي».

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الاستشارات المتخصصة المعتمدة على الأبحاث والخبرات بما يساعدها على التعامل مع الجوانب المتعددة والمعقدة في هذه العملية، وتحسين مستويات الجودة والامتثال. ويؤدي الامتثال للمعايير العالمية إلى زيادة التنافسية العالمية للمنتجات والخدمات في أبوظبي، وجاذبية الشركات المحلية للشراكات الدولية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والأنشطة المالية والتجارة.

وستتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء منصة «أسس في أبوظبي» على استشارات وإرشادات لتطوير الأعمال وإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية والتطورات الخاصة بالمجال، فضلاً عن خدمات استشارية مصممة وفقاً للأسواق التي تقوم بتصدير منتجاتها وخدماتها إليها، وطبيعة نشاطات الأعمال التي تقوم بها. كذلك، سيتم تعزيز علاقة هذه الشركات بشبكة من الشركاء لاختبار وتدقيق شهادات الاعتماد.

وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يلتزم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير البنية التحتية للجودة بشكل عام، الأمر الذي يعني العمل عن قرب مع القطاعين العام والخاص من الجهات الحكومية والشركات الكبرى إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم الدعم اللازم والإضافي».

وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تشكل زيادة الصادرات غير النفطية إحدى الأهداف الأساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي، ونسعد بتعزيز الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخبرات والمعارف اللازمة لرفع قدراتها في هذا المجال.