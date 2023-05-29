الثلاثاء 30 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الإمارات للألمنيوم» تعتمد برنامجاً مبتكراً لتعزيز السلامة

الشركة تسعى إلى تعزيز السلامة في مكان العمل (من المصدر)
30 مايو 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

 اعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تنفيذ برنامج السلامة السلوكية المبتكر SafeStart في إطار دعم رحلة الشركة نحو الحد من المخاطر في العمل، وستكون أول شركة في المنطقة تنفذ هذا البرنامج.
ويعتبر أداء السلامة في الإمارات العالمية للألمنيوم أعلى بكثير من معايير قطاع الألمنيوم العالمي، وتهدف الشركة إلى الحد من مخاطر العمل في عملياتها خلال هذا العِقد، وهو هدف طموح لم تحققه أي شركة صناعية من قبل.
وتسعى الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تعزيز السلامة في مكان العمل من خلال التركيز على أربعة جوانب رئيسية: الحلول التقنية بما في ذلك المعدات الآمنة بطبيعتها، وتطوير الجوانب التنظيمية مع أنظمة السلامة، واتباع مبادئ القيادة الداعمة للسلامة، وتحسين السلوكيات البشرية.
ويهتم برنامج SafeStart بمعالجة الجوانب البشرية المرتبطة بالسلامة، بما في ذلك الاندفاع والإحباط والتعب والثقة المفرطة سواء كانت الحوادث في العمل أو في الخارج. وتؤدي هذه السلوكيات إلى أربعة مخاطر رئيسية هي عدم التركيز على المهمة، وتشتت الذهن، وتعريض النفس للخطر، ومشاكل في التوازن أو القوة أو التحكم. ونظراً لأن الغالبية العظمى من الحوادث التي تؤدي إلى الإصابة تحدث خارج أماكن العمل في جميع أنحاء العالم، فإن البرنامج يهدف إلى تمكين موظفي الإمارات العالمية للألمنيوم من التعرف على العلامات المبكرة لهذه السلوكيات في حياتهم.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الحد من المخاطر في العمل هدفاً ضرورياً وطموحاً لأي شركة صناعية. وفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نضع السلامة على رأس أولوياتنا دائماً، وندرك أن صحة وسلامة موظفينا ومقاولينا هي مسؤوليتنا، لذلك نسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج الذي سيمكننا من رصد السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابات خلال العمل».

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد خلال الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
الإمارات
«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
سعيد بن طحنون خلال تقديم التعازي (وام)
الإمارات
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
الإمارات
«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©