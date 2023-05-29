«الاتحاد النسائي» يشارك في اجتماع دولي للتمكين الاقتصادي للمرأة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الاتحاد النسائي العام مؤخراً، في الاجتماع السابع لمجموعة العمل للتمكين الاقتصادي للمرأة التابع للاتحاد النسائي للدول المطلة على المحيط الهندي الذي عقد في طهران – الجمهورية الإسلامية في إيران.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، وخيرية المزروعي، رئيس قسم الموارد البشرية في الاتحاد النسائي العام، وممثلون عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إيران.

وناقش المجتمعون قضايا عديدة تعنى بالمرأة وقضاياها، وركز الاجتماع على التمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال والإبداع، ودور المرأة في التنمية المستدامة، وتنمية المجتمعات ومكافحة الفساد.

وقدم وفد الدولة المشارك في الاجتماع تقريراً عن دور دولة الإمارات في مجموعة العمل للتمكين الاقتصادي للمرأة التابع للاتحاد النسائي للدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والإنجازات التي تحققت للمرأة في ظل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وجاء في تقرير الدولة المقدم للاجتماع السابع لمجموعة العمل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو نشط في مجموعة العمل المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ويُظهر انخراط دولة الإمارات في مجموعة العمل، التزام الدولة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة محلياً وعالمياً.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة محلياً، حيث نفذت الدولة مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة الأعمال، بما في ذلك دليل الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يوفر مبادئ توجيهية لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل، وحاضنة الأعمال للمرأة التي تقدم الدعم والموارد رائدات الأعمال.

تعزيز المساواة

أشار التقرير إلى الدور المتميز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، باعتبارها رائدة تمكين المرأة في الإمارات العربية المتحدة، حيث لعبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، دوراً مهماً في جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

‎‎كما عقد الوفد الإماراتي اجتماعاً على هامش الاجتماع السابع لمجموعة العمل مع مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي، وتم عرض التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة، وإعطاء شرح كامل عن الإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية، وعن الدور الذي تلعبه المرأة في التنمية المستدامة في الإمارات، وعن الآليات الرسمية والأهلية المعنية بقضايا المرأة.