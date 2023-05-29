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الاقتصادي

الدار العقارية تستحوذ على «بساتين»

جاسم صالح بوصيبع
30 مايو 2023 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الدار العقارية «الدار» استحواذها على شركة «بساتين» المتخصصة في تنسيق الحدائق، ما يوسع نطاق خدمات منصّة «الدار للعقارات» المتكاملة لإدارة الأصول والمرافق. 
وبموجب هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون درهم، ستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 75%، بينما سيمتلك شريك استراتيجي حصة الـ25% المتبقية.
وتقدم «بساتين» محفظة واسعة من خدمات تنسيق الحدائق، بما فيها أعمال التصميم والتركيب والرصف والبستنة والتخلص من النفايات الخضراء، وذلك من خلال فريق عمل كبير يضم أكثر من 1000 موظف. 
وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «تشهد محفظة أصولنا الاستثمارية توسعاً ونمواً متسارعين، وتتماشى جهودنا لتوسيع محفظة خدمات منصّة ‹الدار للعقارات› مع خططنا الاستراتيجية للنمو. وتنبع أهمية هذه الصفقة، بما ستضيفه من خدمات مكملة لمنصّتنا، من كونها ستعزز تنوع محفظة خدماتنا وحلولنا لنقدم لعملائنا وجهة متكاملة لكل ما يحتاجونه من خدمات تحت منصة واحدة. وسنواصل بحث المزيد من فرص النمو الواعدة لتعزيز إمكانات ‹الدار للعقارات› لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمجتمعات الدار السكنية للدار والأصول التي تديرها، بجانب تلبية تطلعات العديد من عملائنا الكرام في جميع أنحاء المنطقة».

الدار العقارية
أبوظبي
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