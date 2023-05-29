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الاقتصادي

«دانة غاز» ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100%

حميد جعفر
30 مايو 2023 01:56

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت شركة «دانة غاز»، حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركات العاملة في الدولة.
واعتباراً من 29 مايو الجاري، يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 26 أبريل.
وتعليقاً على ذلك، قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز: «إن السماح للمستثمرين الأجانب بتملّك أسهم الشركة بالكامل سوف يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم أسواق رأس المال النشطة في الدولة من خلال استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة النقدية في السوق. ومن خلال خططها التوسعية فمن المتوقع أن تحقق دانة غاز معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق، حيث نعمل على زيادة الإنتاج، أو في مصر، حيث نعمل على تعظيم قيمة أصولنا من خلال التفاوض للحصول على شروط اقتصادية أفضل».

دانة غاز
الإمارات
أسواق رأس المال
كردستان العراق
حميد جعفر
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