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الذهب يتراجع بعد اتفاق سقف الدين

الذهب يتراجع بعد اتفاق سقف الدين
29 مايو 2023 07:55

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبحلول الساعة 0252 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الذهب سلبا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025. وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

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وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25نقطة أساس في يونيو إلى 65.3 بالمئة وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1023.83 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1428.07 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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