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الاقتصادي

النفط يصعد بعد اتفاق مبدئي لسقف الدين الأميركي

أرشيفية
29 مايو 2023 07:39

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

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وبحلول الساعة 2317 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.34 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.12 دولار للبرميل.
وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

المصدر: وكالات
سقف الدين الأميركي
النفط الأميركي
النفط
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