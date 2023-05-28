اعتماد توصيات أبوظبي لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال

المنامة (وام)

اعتمدت، أمس، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية.

وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المالية.

تم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من 6 إلى 8 مارس 2023 برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيّة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن توصيات أبوظبي تشكّل خطوةً ملحوظة باتجاه اعتماد الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي، وأوضح قائلاً: «إنّني أشيد باعتماد توصيات أبوظبي من قبل الاجتماع العام للمجموعة في مدينة المنامة أمس، وقد شكّلت ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة المينافاتف لعام 2023 التي انعقدت في دولة الإمارات منصّةً قوية لمشاركة التطبيقات والأنماط الجديدة وتحديث تلك الموجودة وسهّلت تبادل الممارسات الفضلى».

وجمعت الورشة الخبراء المعنيين في مكافحة الجريمة المالية مع 100 مشارك أتوا من 21 دولة التي تمثل كافة أعضاء المجموعة، بالإضافة إلى المراقبين والممثلين من المجموعات الإقليمية النظيرة والمنظمات الدولية.

تشكّل توصيات أبوظبي نتيجةً قيّمة لتلك النقاشات وأداةً مهمة لرفع المعايير من خلال التعاون الدولي الفعال، وهي تعكس الالتزام الثابت لدولة الإمارات باعتماد الممارسات الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.