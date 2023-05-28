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اتحاد غرف الإمارات يفوز بعضوية منظمة العمل العربية

وفد الإمارات المشارك في مؤتمر العمل العربي (وام)
29 مايو 2023 01:25

دبي (وام)

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تم انتخاب اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2023 - 2025 عن أصحاب الأعمال، التي تمثله فيه هند سليمان محمد بن سليمان كأول سيدة خليجية في هذا المنصب، في حين ترأس خليفة خميس الكعبي، مجموعة أصحاب الأعمال العربية، بالإضافة إلى عضوية عائشة محمد الجاسم، في لجنة المرأة العربية. ويعكس هذا الفوز جهود دولة الإمارات الريادية إقليمياً وعالمياً في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال والشراكات الاقتصادية مع دول العالم. 
جاء ذلك خلال مشاركة وفد اتحاد الغرف ضمن الوفد الثلاثي لدولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بجمهورية مصر العربية. مثّل اتحاد الغرف خليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وعضوية كل من مروان حسين محمد الشعالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسيدة الأعمال هند سليمان محمد.

منظمة العمل العربية
الغرف الإماراتية
الإمارات
غرف التجارة والصناعة
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