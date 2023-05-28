هيثم مطر لـ«الاتحاد»: الإمارات تستحوذ على 28% من محفظة فنادق «إنتركونتننتال» بالمنطقة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن المجموعة تخطط لإضافة 10 فنادق جديدة في دولة الإمارات التي تستحوذ حالياً على أكثر من 28% من محفظتها في المنطقة البالغة 110 فنادق.

وأوضح مطر، في حوار مع «الاتحاد» على هامش سوق السفر العربي، أن محفظة المجموعة في الإمارات تضم حالياً 31 فندقاً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود 68 فندقاً للمجموعة قيد الإنشاء في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط، كجزء من التزام المجموعة بتحقيق النمو والتوسع في المنطقة.

وأشار مطر إلى أن الأداء القوي لفنادق IHG في دولة الإمارات والمنطقة خلال العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري، بفضل الانتعاش القوي الذي شهدته الحركة السياحية في دولة الإمارات والتي قادت إلى تسجيل ارتفاع ثابت في معدلات الإشغال في فنادق الإمارات.

وأكد أن الإمارات نجحت في بناء وتعزيز قطاع السياحة والضيافة الذي بات يتمتع بقوة وثبات، كما واصلت في تنفيذ خططها الاستثمارية في المشاريع والمعالم السياحية، التي من شأنها أن تستقطب الزوار إلى الدولة. ولقد شهدنا مؤخراً افتتاح متحف المستقبل، هذا إلى جانب احتضان دولة الإمارات لبعض المعالم السياحية والتجارب الأكثر إبهاراً في العالم، بما في ذلك تجارب أفضل المطاعم في العالم التي حصلت على نجمة ميشلان والفعاليات التي تقوم بها إمارة أبوظبي وأطول وأسرع مسار انزلاقي في العالم في رأس الخيمة، فضلاً عن العروض السياحية القوية المتواصلة والعديد من الفعاليات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء الدولة، والتي تُشكل أيضاً عنصر تمكين ودفعاً إضافياً لنمو وازدهار هذا القطاع.

أداء قوي

وقال مطر، إن قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات حقق أفضل أداء مقارنةً ببعض الأسواق الأخرى، خلال السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك بصورة جزئية، كنتيجة وثمرة للأحداث المحلية والإقليمية مثل إكسبو دبي 2020 وكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر المجاورة. وجاء انتعاش وتعافي قطاع الفنادق في دبي بعد انتشار جائحة كوفيد-19، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة في الدولة ودعمهم للقطاع والذي أدى إلى الطلب المتزايد من المسافرين وزيادة الإنفاق من قبل السكان، مشيراً إلى أن استجابة حكومة دولة الإمارات ومواجهتها للوباء، شكّلت دليلاً واضحاً على قدرة القطاع الفندقي على استئناف تقديم الخدمات، بما يتماشى مع التدابير وإرشادات السلامة، في وقتٍ قصير مقارنةً بالأسواق الأخرى.

ووصلت معدلات إشغال الفنادق بحلول عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، حيث تجاوزت نسبة الإشغال 90% خلال شهر مارس الذي يُعتبر فترة بارزة للأنشطة السياحية، وبمتوسط 70% عن السنة بأكملها. ونجحت دبي في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للسياحة، حيث تقدم مزيجاً من الوجهات عالية الجودة، والمرافق ذات المستوى العالمي، والتجارب الثقافية، والترفيه، والاسترخاء. كما تتمتع البلاد بموقع مميز كأحد أهمّ المراكز العالميّة للأعمال. واتجهت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى اعتماد إمارة دبي كمقر إقليمي لمكاتبها، ما يجعلها وجهة شهيرة للمسافرين من رجال الأعمال.

توسعات فندقية

وأشار مطر إلى أن المجموعة لديها 10 فنادق قيد الإنشاء في سوق الدولة، ومن المقرر افتتاحها خلال السنوات القليلة المقبلة، وتشمل هذه الفنادق الجديدة مجموعة من العلامات التجارية بما في ذلك Six Senses، وإنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو، لافتاً إلى افتتاح المجموعة في مطلع هذا العام، فندق إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي، في منطقة البطين الحيوية، مؤكداً وجود مناقشات ودراسات لمواصلة النمو وتعزيز تواجد المجموعة وانتشارها في أبوظبي من خلال الفرص المناسبة.

أداء قوي لفنادق أبوظبي

وقال، إن فنادق المجموعة في أبوظبي حققت أداءً جيداً في الإمارة هذا العام، مع تسجيل معدلات إشغال فندقي بنسبة 75% في الربع الأول، مشيراً إلى أن هذا النجاح تحقق كنتيجة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الرئيسية مثل معرض أبوظبي للطيران ومعرض الدفاع العالمي وحفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، بالإضافة إلى السياحة الترفيهية، حيث تُعتبر المدينة وجهة جاذبة بوتيرة منتظمة.