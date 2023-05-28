الإثنين 29 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تفاهم بين «الإمارات للتنمية» والوكالة المالية للتنمية في باراغواي

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم افتراضياً (من المصدر)
29 مايو 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
وزارة الخارجية تطلق «مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين»

 وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في جمهورية باراغواي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وذلك بحضور خوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة.
وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات وبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد في مجالات تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتطوير حلول لتمويل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، وتقييم الأثر التنموي، ورقمنة إجراءات التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمصرف».
وأضاف النقبي: «تمثّل مذكرة التفاهم اليوم مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي منصة قوية لتوسيع قدراتنا وتعزيز دعمنا للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجياتنا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات».
وتابع النقبي قائلاً: «يعزز تعاوننا مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي فرص العمل المشترك والاستفادة من خبرات الوكالة المهنية في مجال تمويل التكنولوجيا الزراعية ورقمنة عمليات التمويل، كما يسهم في مشاركة خبرات مصرف الإمارات للتنمية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وصول سهل ومبسّط إلى رأس المال، والذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي وتحقيق نجاح مشترك للطرفين».

مصرف الإمارات للتنمية
باراغواي
الإمارات
آخر الأخبار
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
الرياضي
المصنفون الأوائل يتعثرون في «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 12:00
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
الإمارات
أربع فترات زمنية لتأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث
اليوم 11:36
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
الرياضي
«فتى بوندي المدلل» باقٍ في باريس!
اليوم 11:30
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
عربي ودولي
قتلى في انقلاب قارب سياحي بإيطاليا
اليوم 11:27
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
الإمارات
شبكة زايد للمحميات الطبيعية في أبوظبي.. بيئة نموذجية لحماية التنوع واستدامة التراث الطبيعي
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©