تفاهم بين «الإمارات للتنمية» والوكالة المالية للتنمية في باراغواي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في جمهورية باراغواي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وذلك بحضور خوسيه أغويرو أفيلا، سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة.

وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات وبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد في مجالات تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتطوير حلول لتمويل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، وتقييم الأثر التنموي، ورقمنة إجراءات التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمصرف».

وأضاف النقبي: «تمثّل مذكرة التفاهم اليوم مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي منصة قوية لتوسيع قدراتنا وتعزيز دعمنا للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجياتنا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات».

وتابع النقبي قائلاً: «يعزز تعاوننا مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي فرص العمل المشترك والاستفادة من خبرات الوكالة المهنية في مجال تمويل التكنولوجيا الزراعية ورقمنة عمليات التمويل، كما يسهم في مشاركة خبرات مصرف الإمارات للتنمية في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وصول سهل ومبسّط إلى رأس المال، والذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي وتحقيق نجاح مشترك للطرفين».