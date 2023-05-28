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«كهرباء ومياه دبي» تعزز كفاءة مراقبة شبكة المياه

«كهرباء ومياه دبي» تعزز كفاءة مراقبة شبكة المياه
29 مايو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

نجح «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» الذي تطبقه هيئة كهرباء ومياه دبي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الميدانية الخاصة بمراقبة شبكة توزيع المياه في دبي والتحكم بها عن بعد على مدار الساعة، مما يرسخ تميز الهيئة، حيث إن نسبة الفاقد في شبكة المياه التابعة للهيئة تعد من أدنى النسب في العالم. 
وأسهم النظام في زيادة عدد أجهزة قياس التدفق المراقبة بالكامل من 9 في عام 2020 إلى 93 في عام 2022، ورفع عدد الصمامات المراقبة بالكامل من 4 إلى 31، وعدد الصمامات المراقبة بالكامل المصممة للانقطاعات المخطط لها من 7 إلى 50، وعدد أجهزة التحقق من الشبكة والتحكم بمستوى الخزانات ومراقبة الضغط من 2 إلى 21 جهازاً.

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ويعمل نظام إدارة توزيع المياه الذكي على تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة للهيئة، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه وإدارة الأصول وتعزيز استدامتها، ورفع موثوقية إمدادات المياه. كما يسهم بشكل كبير في تحسين حسابات موازنة المياه وتحديث بيانات المحاكاة الهيدروليكية للشبكة بشكل يومي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036 ورؤية دبي الشاملة بالنسبة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، والتي تركز على تعزيز الموارد واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ونواصل تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتنا الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لجعل إمارة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وتعزيز سعادة المتعاملين، ومكانة الهيئة بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم. وقد حققت الهيئة إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة. وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية».
 وقال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة: «يعتمد (نظام إدارة توزيع المياه الذكي) على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بُعد على مدار الساعة».

كهرباء ومياه دبي
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